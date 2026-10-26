به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان و قرارگاه بسیج سازندگی امام حسن مجتبی(ع) سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان، با هدف توسعه درختکاری، افزایش مشارکت مردمی و گسترش پوشش گیاهی منعقد شد.

این تفاهم‌نامه با حضور شیرزاد نجفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان و سرهنگ خلفوند، مسئول قرارگاه بسیج سازندگی امام حسن مجتبی(ع) استان، در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت مبادله شد.

توسعه فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی

این تفاهم‌نامه با هدف گسترش فرهنگ درختکاری، افزایش مشارکت‌های مردمی در حفاظت از منابع طبیعی و توسعه پوشش گیاهی در عرصه‌های مستعد استان لرستان به امضا رسیده است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو مجموعه در چارچوب ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود برای پیشبرد اهداف طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و جلب مشارکت گروه‌های مردمی، بسیجیان و تشکل‌های فعال در حوزه منابع طبیعی همکاری خواهند کرد.

تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت مردم

شیرزاد نجفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی در صیانت از منابع طبیعی اظهار کرد: اجرای موفق طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت نیازمند هم‌افزایی، همکاری بین‌بخشی و مشارکت گسترده مردم است.

وی افزود: همکاری با قرارگاه بسیج سازندگی می‌تواند در تحقق اهداف این طرح و توسعه فضای سبز استان نقش مؤثری داشته باشد.

این همکاری در راستای تقویت مشارکت اجتماعی، حفظ سرمایه‌های طبیعی و گسترش فرهنگ حفاظت از جنگل‌ها و مراتع لرستان انجام می‌شود.