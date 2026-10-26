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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

خوشگوار: توسعه زیرساخت‌های ورزشی و بهداشتی مدارس مریوان ضروری است

خوشگوار: توسعه زیرساخت‌های ورزشی و بهداشتی مدارس مریوان ضروری است

مریوان- معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش کردستان از افتتاح زمین چمن مصنوعی، اجرای طرح پهلوان سعید و راه‌اندازی اتاق‌های سلامت در مدارس مریوان با هدف توسعه ورزش دانش‌آموزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین خوشگوار صبح دوشنبه با حضور در شهرستان مریوان، ضمن بررسی امکانات آموزشی، ورزشی و بهداشتی مدارس، چند طرح را در راستای افزایش فرصت‌های ورزشی و بهبود خدمات سلامت دانش‌آموزان افتتاح کرد.

وی در جریان این سفر با همراهی عدنان داستوار، مدیر آموزش‌وپرورش مریوان و جمعی از معاونان و کارشناسان، از زیرساخت‌ها و امکانات چند مدرسه این شهرستان بازدید کرد.

وی در حاشیه افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه شهید آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: توسعه فضاهای ورزشی مدارس، زمینه حضور بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های بدنی را فراهم می‌کند و می‌تواند در تقویت نشاط، سلامت و پویایی محیط‌های آموزشی مؤثر باشد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش کردستان با اشاره به اهمیت توجه هم‌زمان به ابعاد تربیتی و جسمانی دانش‌آموزان افزود: برنامه‌های ورزشی مدارس باید در کنار توسعه زیرساخت‌ها، به تقویت ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی نیز کمک کنند.

در ادامه این سفر، طرح «پهلوان سعید» در مدرسه شهید چمران مریوان افتتاح شد؛ طرحی که با محوریت ترویج فرهنگ پهلوانی، جوانمردی و آشنایی دانش‌آموزان با ورزش زورخانه‌ای اجرا می‌شود.

خوشگوار همچنین با حضور در مدرسه شاهد شهیده بیان مرادویسی، از بخش‌های مختلف این واحد آموزشی از جمله بوفه و کتابخانه بازدید کرد و در هنرستان دخترانه تربیت‌بدنی و سلامت نیز امکانات و ظرفیت‌های آموزشی را مورد بررسی قرار داد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت دانش‌آموزان در محیط مدرسه عنوان کرد: فراهم کردن امکانات بهداشتی و تقویت زیرساخت‌های سلامت، از بخش‌های مهم ارتقای کیفیت محیط‌های آموزشی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

در بخش دیگری از این برنامه، اتاق‌های سلامت و بهداشت در مدارس شهید آیت‌الله رئیسی و شاهد شهیده شهناز کریمی افتتاح شد تا زیرساخت‌های مرتبط با سلامت دانش‌آموزان در این مدارس تقویت شود.

کد مطلب 6990231

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