به گزارش خبرنگار مهر، افشین خوشگوار صبح دوشنبه با حضور در شهرستان مریوان، ضمن بررسی امکانات آموزشی، ورزشی و بهداشتی مدارس، چند طرح را در راستای افزایش فرصت‌های ورزشی و بهبود خدمات سلامت دانش‌آموزان افتتاح کرد.

وی در جریان این سفر با همراهی عدنان داستوار، مدیر آموزش‌وپرورش مریوان و جمعی از معاونان و کارشناسان، از زیرساخت‌ها و امکانات چند مدرسه این شهرستان بازدید کرد.

وی در حاشیه افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه شهید آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: توسعه فضاهای ورزشی مدارس، زمینه حضور بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های بدنی را فراهم می‌کند و می‌تواند در تقویت نشاط، سلامت و پویایی محیط‌های آموزشی مؤثر باشد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش کردستان با اشاره به اهمیت توجه هم‌زمان به ابعاد تربیتی و جسمانی دانش‌آموزان افزود: برنامه‌های ورزشی مدارس باید در کنار توسعه زیرساخت‌ها، به تقویت ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی نیز کمک کنند.

در ادامه این سفر، طرح «پهلوان سعید» در مدرسه شهید چمران مریوان افتتاح شد؛ طرحی که با محوریت ترویج فرهنگ پهلوانی، جوانمردی و آشنایی دانش‌آموزان با ورزش زورخانه‌ای اجرا می‌شود.

خوشگوار همچنین با حضور در مدرسه شاهد شهیده بیان مرادویسی، از بخش‌های مختلف این واحد آموزشی از جمله بوفه و کتابخانه بازدید کرد و در هنرستان دخترانه تربیت‌بدنی و سلامت نیز امکانات و ظرفیت‌های آموزشی را مورد بررسی قرار داد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت دانش‌آموزان در محیط مدرسه عنوان کرد: فراهم کردن امکانات بهداشتی و تقویت زیرساخت‌های سلامت، از بخش‌های مهم ارتقای کیفیت محیط‌های آموزشی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

در بخش دیگری از این برنامه، اتاق‌های سلامت و بهداشت در مدارس شهید آیت‌الله رئیسی و شاهد شهیده شهناز کریمی افتتاح شد تا زیرساخت‌های مرتبط با سلامت دانش‌آموزان در این مدارس تقویت شود.