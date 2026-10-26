شروین تبریزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت حفظ آرامش روانی در روزهایی که حجم اخبار و اطلاعات نگران‌کننده افزایش می‌یابد، اظهار کرد: در چنین شرایطی، احساس اضطراب، نگرانی و بی‌قراری می‌تواند بر آرامش و عملکرد روزمره افراد تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو، توجه به سلامت روان و مدیریت استرس اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با توصیه به شهروندان برای مدیریت پیگیری اخبار افزود: دنبال کردن مداوم اخبار نگران‌کننده ممکن است موجب افزایش اضطراب شود؛ بنابراین بهتر است افراد در زمان‌های مشخص و از منابع معتبر اخبار را دنبال کنند و از بازنشر اطلاعات تأییدنشده بپرهیزند.

تبریزی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت روانی کودکان بیان کرد: والدین باید متناسب با سن کودکان و با لحنی آرام با آن‌ها گفت‌وگو کنند و تا حد امکان از قرار گرفتن آن‌ها در معرض تصاویر و اخبار نگران‌کننده جلوگیری کنند.

سخنگوی اورژانس استان تهران ادامه داد: حفظ ارتباط با اعضای خانواده و افراد مورد اعتماد، گفت‌وگو درباره نگرانی‌ها و ایجاد فضای امن در محیط خانه می‌تواند به کاهش فشار روانی و تقویت احساس امنیت کمک کند.

وی همچنین خواب کافی، تغذیه مناسب، نوشیدن آب و اختصاص زمانی به فعالیت‌های آرام‌بخش را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند در حفظ سلامت جسم و روان مؤثر باشد.

تبریزی خاطرنشان کرد: چنانچه اضطراب و بی‌قراری به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند و خواب یا فعالیت‌های روزمره افراد را به‌طور جدی مختل کند، لازم است برای دریافت کمک تخصصی به متخصصان سلامت روان مراجعه کنند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شرایط پراسترس گفت: حفظ آرامش، خودداری از انتشار شایعات و توجه به وضعیت روانی اطرافیان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به مدیریت بهتر شرایط و تقویت آرامش در خانواده و جامعه کمک کند.