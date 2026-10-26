نخستین مانور آمادگی بانوان تهران با حضور ۲۰۰ نفر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در حاشیه برنامه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری مانور مشترک مدیریت بحران با حضور مدیران شهری، مدیران زیرساخت‌های مرتبط با زنان و نمایندگان گروه‌های مردمی دوام، اظهار کرد: پیش از این نیز دوره‌های آموزشی متعددی در زمینه مدیریت بحران، امدادونجات و مباحث مرتبط با آتش‌نشانی برای مدیران بانوان، فعالان و کنشگران حوزه زنان برگزار شده بود اما ویژگی این برنامه، برگزاری یک مانور مشترک و هم‌افزایانه با حضور مجموعه‌های مختلف شهری و مردمی است.

وی افزود: در این مانور، مدیران مناطق، مدیران زیرساخت‌های مرتبط با زنان از جمله بوستان‌های بانوان، مراکز شهربانو و شهردخت، مدیران بحران مناطق و منتخبان مردمی گروه‌های دوام در کنار یک‌دیگر حضور دارند تا آمادگی و هماهنگی مجموعه‌ها برای مواجهه با شرایط بحرانی تقویت شود.

اردبیلی با تأکید بر اینکه این برنامه آغاز سلسله مانورهای مدیریت بحران در سطح شهر تهران است، تصریح کرد: در ادامه مانورهای محلی در هر یک از این زیرساخت‌ها و با مشارکت نیروهای محلی، مدیران بحران، مدیران حوزه زنان و مسئولان زیرساخت‌ها برگزار خواهد شد تا هماهنگی و آمادگی در همه بخش‌ها به‌صورت مستمر دنبال شود.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با بیان اینکه هدف از این اقدامات، ارتقای تاب‌آوری و پایداری شهر در برابر حوادث و بحران‌های احتمالی است، گفت: باید شرایطی فراهم شود که مجموعه‌های مختلف در سطح محلی ضمن شناخت ظرفیت‌های یک‌دیگر بتوانند در زمان وقوع حوادث و بلایای طبیعی یا شرایط بحرانی احتمالی، آمادگی لازم را داشته باشند و به‌صورت هماهنگ عمل کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی موجود در زیرساخت‌های مرتبط با زنان تهران ادامه داد: در بوستان‌های بانوان، مدیران زیرساخت، کارشناسان و نیروهای فضای سبز فعالیت می‌کنند و ایجاد خانه‌های دوام نیز در دستور کار زیرساخت‌های شهری قرار دارد. همچنین نیروهای بانوان مناطق و کارشناسان حوزه زنان می‌توانند در شرایط بحرانی در کنار سایر نیروهای عملیاتی و محلی ایفای نقش کنند.

اردبیلی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی این مجموعه‌ها خاطرنشان کرد: در بوستان‌های بانوان و مراکز شهربانو، حدود ۳۰۰ نفر نیرو فعالیت دارند و در کنار آن‌ها، کارشناسان حوزه زنان و نیروهای محلی گروه‌های دوام نیز می‌توانند در فرایند آمادگی و پاسخ به بحران مشارکت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی، ایجاد آمادگی مستمر، افزایش هماهنگی بین ظرفیت‌های محلی و تقویت توان مواجهه فعال و پیش‌دستانه با شرایط پیش‌بینی‌نشده است تا زیرساخت‌های مرتبط با زنان بتوانند در مسیر افزایش تاب‌آوری و پایداری شهر تهران نقش مؤثرتری ایفا کنند.

برگزاری نخستین تمرین آمادگی بانوان تهران در برابر حوادث و بلایا با مشارکت بیش از ۲۰۰ نفر

علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در حاشیه مراسم در جمع اصحاب رسانه با اشاره به آسیب‌پذیری تهران در برابر انواع حوادث و بلایا اظهار کرد: تهران به دلیل قرار گرفتن در پهنه‌های گسلی، برخورداری از بیش از هفت روددره، شیب‌دار بودن بخش‌هایی از شهر و خطر وقوع سیلاب، از شهرهای مستعد حادثه محسوب می‌شود. در کنار این مخاطرات، شرایط جنگی و تهدیدات امنیتی نیز ضرورت آمادگی بیشتر شهر را دوچندان کرده است.

وی افزود: در چنین شرایطی، همه اقشار جامعه باید آمادگی لازم برای مواجهه با حوادث را داشته باشند. بانوان به‌عنوان نیمی از جمعیت جامعه و با توجه به نقش مؤثر خود در خانواده و مسئولیت‌پذیری در شرایط دشوار، ظرفیت مهمی برای ارتقای آمادگی عمومی و مدیریت بحران دارند. آموزش بانوان و مشارکت دادن آنان در فعالیت‌های مرتبط با مدیریت بحران می‌تواند نقش قابل‌توجهی در افزایش تاب‌آوری خانواده‌ها و جامعه ایفا کند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به ظرفیت گروه‌های داوطلب واکنش اضطراری محلات (دوام) تصریح کرد: بیش از ۶۳ هزار نفر عضو این گروه‌ها در شهر تهران هستند که بیش از ۸۰ درصد آنان را بانوان تشکیل می‌دهند. بخش قابل‌توجهی از مسئولیت‌های اجرایی و عملیاتی این تمرین نیز بر عهده داوطلبان دوام است.

نصیری با بیان اینکه این برنامه پس از مدت‌ها برنامه‌ریزی و هماهنگی با مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران برگزار شده است، گفت: این تمرین با هدف افزایش آمادگی مدیران ارشد و میانی، کارشناسان و داوطلبان محلات و با مشارکت آنان در یک فعالیت عملیاتی مشترک در بوستان ریحانه منطقه ۲۲ تهران در حال برگزاری است. در این برنامه، شرکت‌کنندگان از جمله تخلیه اضطراری را تمرین می‌کنند تا با مسئولیت‌ها و وظایف خود در شرایط بحرانی بیشتر آشنا شوند.

وی ادامه داد: در این تمرین، حدود ۱۰۰ کارکرد و موضوع عملیاتی مورد توجه قرار گرفته و بیش از ۲۰۰ نفر در اجرای مانور مشارکت دارند. نکته قابل‌توجه این است که بخش عمده برنامه‌ریزی این تمرین نیز با مشارکت خود بانوان انجام شده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر ضرورت استمرار این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: این تمرین باید سرآغاز مجموعه‌ای از مانورها و تمرین‌های مستمر در زیرساخت‌های مرتبط با بانوان، از جمله بوستان‌های بانوان، مراکز شهربانو و شهردخت و سایر مراکز و مجموعه‌های حوزه زنان شهرداری تهران باشد. این تمرین‌ها لزوماً نباید در مقیاس بزرگ برگزار شوند بلکه تداوم و تکرار آن‌ها می‌تواند به افزایش آمادگی عملیاتی و تقویت هماهنگی میان مدیران، کارشناسان و نیروهای داوطلب کمک کند.

نصیری با اشاره به ظرفیت گسترده زیرساخت‌های حوزه بانوان در شهرداری تهران اظهار کرد: شهرداری تهران به دلیل برخورداری از مجموعه‌ها و زیرساخت‌های متعدد ویژه بانوان، ظرفیت مهمی برای سازمان‌دهی و تقویت مشارکت آنان در مدیریت بحران دارد و می‌تواند در ارتقای آمادگی شهروندی و توسعه آموزش‌های عملیاتی نقش مؤثری ایفا کند.

وی در پایان با اشاره به تقارن این برنامه با ایام بزرگداشت حضرت فاطمه زهرا (س) ابراز امیدواری کرد: برگزاری این تمرین با بهره‌گیری از جایگاه و الگوی ارزشمند حضرت فاطمه زهرا (س)، زمینه‌ساز حرکتی جدی و مؤثر برای ارتقای آمادگی شهروندان و افزایش توان شهر تهران در مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری باشد.

آموزش بانوان در محلات، نقش مؤثری در نجات جان شهروندان هنگام بحران دارد

سوده نجفی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار شهر با قدردانی از مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای برگزاری مانور مشترک آمادگی در برابر حوادث و بلایا اظهار کرد: شهر تهران با مخاطرات مختلفی از جمله زلزله ناشی از وجود گسل‌های متعدد، احتمال فرونشست زمین و سایر حوادث طبیعی مواجه است. همچنین شرایط ناشی از جنگ تحمیلی در سال‌های اخیر، ضرورت افزایش آمادگی شهروندان برای مواجهه با بحران‌ها را بیش از پیش نمایان کرده است.

وی افزود: برای افزایش تاب‌آوری شهر، ضروری است همه شهروندان از توانایی و آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی برخوردار باشند. برگزاری چنین مانورهایی می‌تواند به توانمندسازی بانوان در محلات کمک کند تا در زمان وقوع حوادث با تکیه بر آموزش‌های فراگرفته‌شده، اقدامات اولیه و ضروری را به‌موقع انجام دهند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اهمیت حفظ زمان طلایی در امدادرسانی تصریح کرد: در حوادثی مانند ریزش آوار، آشنایی شهروندان با اصول اولیه امدادونجات و نحوه مواجهه ایمن با حادثه می‌تواند در تسریع روند کمک‌رسانی مؤثر باشد. همچنین پیشنهاد می‌شود آموزش کمک‌های اولیه و احیای قلبی‌ریوی (CPR) در سطح محلات توسعه یابد تا شهروندان بتوانند تا زمان رسیدن نیروهای تخصصی امدادی، اقدامات اولیه متناسب با آموزش‌های خود را انجام دهند و به نجات جان مصدومان کمک کنند.

نجفی با اشاره به ضرورت استمرار این آموزش‌ها خاطرنشان کرد: مدیریت شهری امروز بیش از گذشته به سمت محله‌محوری حرکت کرده است؛ ازاین‌رو، آموزش‌های مدیریت بحران نیز باید به‌صورت مستمر و در دسترس شهروندان در سطح محلات دنبال شود.

وی در ادامه با تأکید بر ظرفیت مجموعه‌های شهری مرتبط با بانوان گفت: سراهای محلات، مراکز شهربانو و شهردخت و بوستان‌های بانوان می‌توانند به پایگاه‌هایی برای آموزش عمومی مدیریت بحران، امدادونجات و کمک‌های اولیه تبدیل شوند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان تأکید کرد: آموزش‌ها نباید صرفاً به بانوان شاغل در شهرداری محدود شود بلکه همه بانوان و شهروندانی که از این مجموعه‌ها استفاده می‌کنند نیز باید فرصت بهره‌مندی از آموزش‌های ضروری را داشته باشند. توسعه این آموزش‌ها در سطح محلات می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر شهروندان و ارتقای آمادگی عمومی در برابر حوادث و بحران‌ها را فراهم کند.