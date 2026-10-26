به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت ایام نکوداشت پدافند غیرعامل، با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در تمامی سطوح مدیریتی و عملیاتی، آمادگی مستمر، پیشگیری هوشمندانه و تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های امدادی را از الزامات صیانت از جان مردم و تداوم خدمات بشردوستانه در شرایط بحرانی دانست و بر توسعه همکاری‌های راهبردی با سازمان پدافند غیرعامل کشور برای ارتقای آمادگی ملی تأکید کرد.

متن پیام کولیوند به شرح زیر است:

«پدافند غیرعامل، تجلی هوشمندی، اقتدار، آینده‌نگری و اراده استوار ملتی است که آموخته است امنیت، آرامش و پایداری کشور، در گرو آمادگی مستمر، پیشگیری هوشمندانه و اتکا به ظرفیت‌های عظیم مردمی و ملی است. این راهبرد حیاتی، نه‌تنها سپری مستحکم در برابر تهدیدات و مخاطرات، بلکه نمادی از مسئولیت‌پذیری ملی و عزم راسخ برای صیانت از جان انسان‌ها، حفاظت از سرمایه‌های کشور و تضمین استمرار خدمات حیاتی در سخت‌ترین شرایط به شمار می‌رود.

امروز، در جهانی که ماهیت تهدیدات و بحران‌ها پیچیده‌تر و ابعاد مخاطرات گسترده‌تر شده است، پدافند غیرعامل دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی انکارناپذیر و بخشی جدایی‌ناپذیر از منظومه امنیت، تاب‌آوری و پایداری ملی است. تجربه ارزشمند ملت بزرگ ایران در مواجهه با جنگ‌های تحمیلی اخیر و شرایط دشوار ناشی از بحران‌ها، بار دیگر این حقیقت را آشکار ساخته است که اقتدار واقعی یک ملت، تنها در توان مقابله با تهدیدات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در قدرت پیش‌بینی، آمادگی، کاهش آسیب‌پذیری، حفظ انسجام اجتماعی و استمرار خدمت‌رسانی به مردم، حتی در دشوارترین لحظات، جلوه‌گر می‌شود.

در این میان، شایسته است از نقش راهبردی، مدیریت آینده‌نگر و تلاش‌های مستمر سردار سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در تبیین جایگاه پدافند غیرعامل، توسعه نگاه پیشگیرانه و پیگیری ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور یاد شود.

رویکرد مدیریتی ایشان در تأکید بر شناخت تهدیدات نوظهور، کاهش آسیب‌پذیری‌های ساختاری، ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ضرورت استمرار کارکردهای اساسی کشور در شرایط بحرانی، از محورهای مهم توسعه و نهادینه‌سازی پدافند غیرعامل به شمار می‌رود. نگاه راهبردی به پدافند غیرعامل، به‌عنوان مسئولیتی ملی، فرابخشی و مستمر، زمینه‌ای ارزشمند برای هم‌افزایی ظرفیت‌های کشور و تقویت آمادگی سازمان‌ها در مواجهه با تهدیدات پیچیده فراهم می‌سازد.

بر همین اساس، تقویت زیرساخت‌های امدادونجات، ارتقای ایمنی و پایداری پایگاه‌ها و مراکز عملیاتی، صیانت از انبارهای امدادی و ذخایر راهبردی، توسعه سامانه‌های ارتباطی پایدار و جایگزین، تأمین آمادگی لجستیکی، استمرار خدمات درمانی و توان‌بخشی، افزایش توان پاسخ‌گویی سریع و مؤثر و پیش‌بینی سازوکارهای جایگزین برای حفظ چرخه خدمت‌رسانی، از الزامات اساسی پدافند غیرعامل در جمعیت هلال‌احمر محسوب می‌شود.

هلال‌احمر باید در هر شرایطی آماده، در هر بحران حاضر و در سخت‌ترین لحظات، تکیه‌گاه مطمئن مردم باشد. این مسئولیت بزرگ ایجاب می‌کند که تمامی ظرفیت‌های سازمانی، عملیاتی، آموزشی و پشتیبانی جمعیت، با رویکردی پیش‌دستانه و مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل، تقویت و بازآرایی شوند تا هیچ تهدیدی نتواند اراده خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان و نیازمندان را متوقف سازد.

از سوی دیگر، مأموریت‌های گسترده هلال‌احمر در حوزه‌های امدادونجات، پاسخ به سوانح طبیعی و انسان‌ساخت، ارائه خدمات بشردوستانه، حمایت از آسیب‌دیدگان، آموزش همگانی، توسعه مشارکت‌های داوطلبانه و تقویت آمادگی جوامع محلی، پیوندی عمیق و راهبردی با اهداف پدافند غیرعامل دارد. تحقق این مأموریت‌ها مستلزم آن است که فرهنگ پیشگیری و آمادگی، از سطح برنامه‌ریزی‌های سازمانی فراتر رفته و به باوری عمومی و رفتاری نهادینه در خانواده‌ها، محله‌ها و تمامی سطوح جامعه تبدیل شود.

نکوداشت پدافند غیرعامل در سال ۱۴۰۵، فرصتی مغتنم برای تجدید میثاق با آرمان والای خدمت بی‌منت به مردم، تقویت روحیه خودباوری و بازنگری در میزان آمادگی ملی در برابر تهدیدات و مخاطرات است. این مناسبت، یادآور مسئولیت سنگین همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور برای عبور از رویکردهای واکنشی و حرکت به‌سوی مدیریت پیش‌دستانه، آمادگی هوشمندانه و تاب‌آوری پایدار است.

اینجانب ضمن گرامیداشت این مناسبت ارزشمند، مراتب تقدیر و سپاس خود را از تلاش‌های راهبردی و مسئولانه سردار سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی و مجموعه مدیران، کارشناسان و متخصصان سازمان پدافند غیرعامل کشور در مسیر توسعه فرهنگ آمادگی، تقویت زیرساخت‌های حیاتی و ارتقای تاب‌آوری ملی ابراز می‌دارم.

همچنین از مجاهدت‌های خالصانه امدادگران، نجاتگران، جوانان، داوطلبان و کارکنان خدوم جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران که با ایمان، تخصص و روحیه‌ای سرشار از ایثار، در مسیر حفاظت از جان مردم و ارتقای آمادگی کشور گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، توسعه زیرساخت‌های تاب‌آور، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در تمامی ارکان جمعیت تأکید دارم.

ایمان دارم که با اتکال به خداوند متعال، همدلی و مشارکت آگاهانه مردم، مدیریت راهبردی، انسجام دستگاه‌های اجرایی و آمادگی نیروهای جان‌برکف امدادی، می‌توان در برابر تهدیدات و بحران‌ها استوار ایستاد، از جان و کرامت انسان‌ها پاسداری کرد و پرچم خدمت‌رسانی بشردوستانه را در هر شرایطی برافراشته نگاه داشت.»