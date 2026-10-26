به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله مرادی صبح دوشنبه در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: این روز یادآور رویدادهای سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی و نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و فرصتی برای انتقال ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب به نسل نوجوان و جوان به شمار می‌رود.

وی افزود: مدارس در کنار مأموریت آموزشی، مسئولیت مهمی در تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر دارند و مناسبت‌های ملی و انقلابی می‌توانند زمینه شناخت بهتر دانش‌آموزان از تاریخ، هویت ملی و تحولات کشور را فراهم کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش کردستان با تأکید بر نقش فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در مدارس عنوان کرد: حضور مؤثر دانش‌آموزان در برنامه‌های مناسبتی، زمینه تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، افزایش نشاط اجتماعی و شناخت عمیق‌تر آنان از رویدادهای مهم تاریخ معاصر را فراهم می‌کند.

مرادی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت مربیان و معاونان پرورشی و تشکل‌های دانش‌آموزی ادامه داد: برنامه‌های گرامیداشت ۱۳ آبان باید با مشارکت دانش‌آموزان و بهره‌گیری از توانمندی‌های فرهنگی مدارس اجرا شود تا این مناسبت به فرصتی برای آگاهی‌بخشی و تقویت بینش تاریخی نسل جوان تبدیل شود.

وی هماهنگی میان معاونت پرورشی و فرهنگی اداره‌کل و نواحی آموزشی را در اجرای مطلوب برنامه‌ها مؤثر دانست و گفت: برنامه‌ریزی دقیق، تعامل مستمر و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی مدارس، زمینه برگزاری منسجم مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را فراهم می‌کند.

در این نشست که با حضور معاونان پرورشی نواحی یک و دو سنندج برگزار شد، حاضران درباره برنامه‌های پیشنهادی، نحوه مشارکت مدارس و تشکل‌های دانش‌آموزی و هماهنگی‌های اجرایی مراسم ۱۳ آبان به تبادل نظر پرداختند.