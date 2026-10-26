به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مجمع کشورهای صادرکننده گاز، بیست‌وهشتمین نشست وزارتی این مجمع (جی‌ئی‌سی‌اف) با حضور نمایندگان کشورهای عضو در مسکو آغاز به کار کرد.

حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، نیز برای شرکت در بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز به مسکو سفر کرده است.

همچنین قرار است مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در هشتمین نشست سران این مجمع که در مسکو برگزار می‌شود، حضور یابد.

کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مجموع حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، ۳۸ درصد تولید تجاری گاز و ۴۲ درصد صادرات گاز جهان را در اختیار دارند. سهم این کشورها از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده نیز حدود ۴۷ درصد برآورد شده است.