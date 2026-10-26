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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

امضای تفاهم‌نامه دادگستری و جهاد کشاورزی کردستان برای ترویج فرهنگ صلح

امضای تفاهم‌نامه دادگستری و جهاد کشاورزی کردستان برای ترویج فرهنگ صلح

سنندج- دادگستری و سازمان جهاد کشاورزی کردستان با هدف گسترش فرهنگ صلح، سازش و گذشت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون حل اختلاف دادگستری کردستان و مدیرکل جهاد کشاورزی استان صبح دوشنبه با امضای تفاهم‌نامه‌ای، بر استفاده از ظرفیت کشاورزان، ریش‌سفیدان و تشکل‌های مردمی برای حل اختلافات و کاهش پرونده‌های قضایی تأکید کردند.

این تفاهم‌نامه در نشستی با حضور بهادر اسدی، معاون حل اختلاف دادگستری کردستان و سعدی نقشبندی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان، در راستای اجرای شیوه‌نامه مشارکت‌های مردمی در ستاد صبر به امضا رسید.

در این نشست، بر ضرورت استفاده از ظرفیت فعالان بخش کشاورزی، نخبگان محلی، ریش‌سفیدان و تشکل‌های صنفی برای حل‌وفصل اختلافات و پیشگیری از شکل‌گیری دعاوی قضایی تأکید شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، بهره‌گیری از امکانات آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی و ظرفیت نهادهای مردمی وابسته به این حوزه برای ترویج فرهنگ صلح و سازش در دستور کار قرار می‌گیرد.

همکاری دو مجموعه با هدف تقویت نقش میانجی‌گری و ریش‌سفیدی در اختلافات محلی و فراهم کردن زمینه حل مسالمت‌آمیز مسائل، به‌ویژه در جامعه روستایی و میان بهره‌برداران بخش کشاورزی دنبال می‌شود.

توسعه این همکاری می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر جامعه کشاورزی در حل اختلافات و پیشگیری از ارجاع بخشی از دعاوی به مراجع قضایی را فراهم کند.

کد مطلب 6990247

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