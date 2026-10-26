بازطراحی مسابقه «شهردانی» شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غلامزاده رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با اشاره به نقش این مسابقه در آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی درباره اقدامات مدیریت شهری، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مناطق، سازمان‌ها و مجموعه‌های شهرداری تهران در تولید محتوای این دوره تأکید کرد.

در همین راستا، فرایند جمع‌آوری و طراحی پرسش‌های مسابقه با مشارکت مناطق، سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف شهرداری تهران در حال انجام است تا محتوای دور جدید، طیف گسترده‌تری از اقدامات، خدمات و فعالیت‌های مدیریت شهری را پوشش دهد.

مسابقه «شهردانی» از جمله اقدامات مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در حوزه ارتباطات سازمانی و آگاهی‌بخشی عمومی است که با تبدیل اطلاعات مربوط به عملکرد مدیریت شهری به پرسش‌های کوتاه و تعاملی، زمینه آشنایی بیشتر کارکنان و شهروندان با خدمات و دستاوردهای شهرداری را فراهم می‌کند.

این رویکرد علاوه بر تقویت جریان اطلاع‌رسانی درون‌سازمانی، می‌تواند به افزایش شناخت عمومی از فعالیت‌های مدیریت شهری، معرفی ظرفیت‌های بخش‌های مختلف شهرداری و گسترش مشارکت مخاطبان در فرایند اطلاع‌رسانی کمک کند.

دور جدید «شهردانی» با بازنگری در طراحی و محتوای مسابقه و بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه‌های مختلف شهرداری تهران دنبال می‌شود و جزئیات شیوه اجرا، نحوه مشارکت و زمان آغاز آن متعاقباً اعلام خواهد شد.