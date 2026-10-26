تصمیم شورای اقتصاد برای اتصال ریلی ترکمنستان به ترکیه از مسیر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای اقتصاد به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، و با حضور وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر هیئت دولت، سخنگوی دولت، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و مدیران ارشد دستگاه‌های مربوط برگزار شد.

در این جلسه، شیوه تأمین بودجه احداث راه‌آهن دوخطه برقی خاوران ـ تبریز ـ مرند ـ چشمه‌ثریا به تصویب رسید؛ طرحی زیرساختی که با تکمیل آن، کریدور ریلی ترکمنستان ـ ایران ـ ترکیه تکمیل خواهد شد.

این تصمیم گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور و تقویت ظرفیت ایران برای ایفای نقش در اتصال مسیرهای تجاری و ترانزیتی منطقه به شمار می‌رود.

تصویب سازوکار جدید پرداخت به شرکت‌های پالایشی

شورای اقتصاد همچنین دستورالعمل پرداخت شرکت‌های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به این شرکت‌ها و خرید فرآورده‌های نفتی تولیدی آنها را از طریق صدور مجوز صادرات گاز مایع و نفت سفید مازاد بر نیاز داخلی تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، امکان استفاده از صادرات فرآورده‌های یادشده، پس از تأمین نیاز داخلی، در سازوکار پرداخت به شرکت‌های پالایشی فراهم می‌شود.

اعلام افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ اقشار نیازمند

در ابتدای این جلسه، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارشی از راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار ارائه کرد و تأکید داشت که با وجود مشکلات کشور، اجرای این طرح‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.

وی همچنین فرایند طی‌شده برای افزایش مبلغ کالابرگ را تشریح کرد و اعلام کرد که در مرحله نخست، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به کالابرگ اقشار نیازمند افزوده خواهد شد.

در این جلسه همچنین اعلام شد که بسته اصلاحات حوزه گاز نهایی شده و گزارش آن به رئیس‌جمهور ارائه شده است.

تأمین معیشت مردم و مهار تورم همچنان در اولویت دولت است

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با بیان اینکه شورای اقتصاد یکی از قدیمی‌ترین نهادهای قانونی کشور در حوزه اقتصاد است، گفت: این شورا در دوره‌های مختلف با مشارکت نهادهای گوناگون و همراهی مردم، تصمیمات منطقی، اصولی، جامع و خوبی اتخاذ کرده است.

عارف اجرای بودجه سال ۱۴۰۵ را در شرایط کنونی کشور یکی از چالش‌های جدی دولت دانست و اظهار کرد: تأمین معیشت مردم، کاهش هزینه‌های جاری، مهار تورم و مهار رشد نقدینگی همچنان از اولویت‌های اصلی در اجرای این بودجه است.

وی افزود: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است و امیدواریم در ادامه نیز این مسیر با شتاب بیشتری دنبال شود.

امیدواری به افزایش تأمین مالی طرح‌های عمرانی در نیمه دوم سال

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به چالش تأمین بودجه پروژه‌های عمرانی گفت: امیدواریم در ادامه سال با همکاری همه نهادهای حکومتی، بودجه مناسبی برای پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار تأمین شود.

عارف بر تداوم پیگیری طرح‌های اولویت‌دار کشور با وجود محدودیت‌های مالی تأکید کرد.

آسیب به ظرفیت تولید ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز در جنگ تحمیلی

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ناترازی انرژی و خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های کشور گفت: علاوه بر ناترازی موجود در بخش انرژی، دشمن در جنگ تحمیلی به ظرفیت تولید ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز آسیب رساند.

وی افزود: در این شرایط باید پایداری شبکه گاز را برای ماه‌های سرد سال حفظ کنیم تا گاز مناطق سردسیر و دورافتاده تأمین شود؛ بنابراین در کنار تداوم تلاش برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، به همراهی مردم برای صرفه‌جویی نیاز داریم.

پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این جلسه اعلام کرد که با تلاش‌های شبانه‌روزی شرکت‌های نفت و گاز، بخش مهمی از تأسیسات آسیب‌دیده این حوزه بازسازی شده است، اما برای حفظ پایداری شبکه گاز در فصل سرما، صرفه‌جویی ۱۰ تا ۱۵ درصدی در مصرف ضروری است.

ناگزیر به اصلاح قیمت گاز پرمصرف‌ها هستیم؛ در صورت بی‌توجهی به مصرف، گازشان قطع می‌شود

عارف با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: ناگزیر به اصلاحات قیمتی برای پرمصرف‌ها هستیم و اگر به میزان مصرف توجه نشود، مجبور می‌شویم گاز آنها را قطع کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به عزم دولت برای ادامه اصلاحات ساختاری در بخش انرژی گفت: این تصمیمات با مشورت نخبگان و همراهی مردم گرفته می‌شود و مردم نیز در این زمینه همکاری خوبی با دولت داشته‌اند.

وی افزود: تأکید رئیس‌جمهور این است که منابع حاصل از اصلاحات ساختاری صرف معیشت مردم و کالابرگ در جامعه شود.

تأمین انرژی صنایع، راهبرد اصلی دولت در مدیریت ناترازی

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه راهبرد رئیس‌جمهور و دولت، تأمین انرژی بخش صنعت است، گفت: اگر بخش صنعت با ظرفیت کامل فعالیت کند، بخش‌های مهمی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.

عارف ادامه داد: ضمن توجه به راهبرد امیدوار نگه داشتن مردم، باید واقعیات کشور را نیز به جامعه منتقل کنیم و تأکید داشته باشیم که اصلاحات ساختاری و حل ناترازی‌ها برای توسعه، پیشرفت و حل مشکلات کشور انجام می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم در صرفه‌جویی انرژی و کمک به دولت برای اجرای اصلاحات ساختاری تأکید کرد: مردم با همراهی خود، شرایط را برای انجام این اصلاحات فراهم کرده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به جنگ اقتصادی و روانی دشمن به وزرای حاضر دستور داد با مردم بیشتر صحبت کنند و هم مسائل را توضیح دهند هم خبرهای امیدبخش از شکست دشمن در رسیدن به اهدافش را به اطلاع مردم برسانند.

اصلاحات ساختاری انرژی از برنامه سوم در دستور کار بود

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به سابقه اصلاحات ساختاری در کشور اظهار کرد: اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی از برنامه سوم پیشرفت در راهبردهای نظام مدیریتی کشور قرار داشت، اما در آن مقطع مسائلی پیش آمد که موجب شد همچنان در این زمینه با مشکل مواجه باشیم.

راهبرد دشمن فروپاشی اجتماعی از مسیر فشارهای اقتصادی است

عارف در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی کشور و مطالبات مردم گفت: راهبرد دشمن فروپاشی اجتماعی از مسیر فشارهای اقتصادی است. بنابراین شرایط اقتصادی کشور باید به‌درستی درک شود و نباید بهانه به دست دشمن داد.

وی تصریح کرد: جامعه مطالبات به‌ حقی دارد که باید در تمام تصمیمات به آنها توجه شود.