تحلیل دلایل باخت بارسلونا برابر رئال مادرید؛ «دردناک و سزاوار»!

به گزارش خبرنگار مهر، «سانتی خیمنز» معاون سردبیر نشریه AS اسپانیا با انتشار مقاله ای در خصوص شکست ۲ بر یک بارسلونا مقابل رئال مادرید در نیوکمپ اسپانیا به بررسی و تحلیل این شکست با تیتر « دردناک و سزاوار» پرداخته است.

خیمنز با اشاره به بازی یکشنبه شب الکلاسیکو از اهمیت فضای هوادارانی نوشت که با مسی، کریس رونالدو، ژاوی، اینیستا، ماکلله، رائول و رونالدینیو بزرگ شده اند.

برای هوادارانی که سال‌ها بارسلونای دوران مسی، گواردیولا، ژاوی و اینیستا را دیده‌اند، پیروزی برابر رئال مادرید گاهی آن‌قدر عادی به نظر می‌رسد که خطر دست‌کم گرفتن حریف را به همراه دارد. درست همین‌جا است که تجربه نسل‌های قدیمی‌تر اهمیت پیدا می‌کند؛ نسلی که می‌داند رویارویی با رئال، حتی در روزهایی که شرایط دو تیم یکسان نیست، همیشه می‌تواند نتیجه‌ای غیرمنتظره داشته باشد.

بارسلونا در حالی وارد ال‌کلاسیکو شد که بخشی از فضای اطراف تیم، انتظار پیروزی آسان و حتی شکست سنگین رئال را داشت. اما مسابقه نشان داد فاصله‌ای که در ذهن هواداران شکل گرفته بود، لزوماً در زمین وجود ندارد. رئال مادرید در این دیدار از بارسلونا بهتر عمل کرد؛ نه فقط در زمین، بلکه روی نیمکت، در میزان تمرکز و در استفاده از موقعیت‌ها.

این شکست برای بارسلونا دردناک بود، اما می‌تواند یک هشدار ضروری نیز باشد. تیمی که به پیروزی‌های متوالی عادت می‌کند، بیش از هر زمان دیگری به یادآوری محدودیت‌های خود نیاز دارد. جست‌وجوی بهانه برای این باخت، کمکی به بارسلونا نخواهد کرد.

فلیک در مهم‌ترین مقطع فصل کم آورد

هانسی فلیک فصل را با نتایج امیدوارکننده‌ای در بارسا پیش برده بود، اما مدیریت تیم در هفته‌ای تعیین‌کننده، یکی از نقاط ضعف بارسلونا شد. فشار مسابقات و تصمیم‌های مربوط به استفاده از بازیکنان، شرایطی ایجاد کرد که تیم نتوانست در بازی با رئال، کیفیت همیشگی خود را نشان دهد.

بارسلونا در مسابقات قبلی از بازیکنان اصلی خود استفاده زیادی کرده بود و در دیدار حساس لیگ قهرمانان نیز نتوانست به نتیجه مطلوب برسد. سپس در ال‌کلاسیکو، با وجود اهمیت فوق‌العاده مسابقه، از نظر تاکتیکی پاسخ مناسبی به برنامه حریف نداشت.

مشکل فقط نتیجه نبود؛ بارسلونا در بخش‌هایی از مسابقه نتوانست شیوه بازی مورد علاقه‌اش را به حریف تحمیل کند. رئال فضاها را بهتر بست، در زمان مناسب فشار آورد و با استفاده از سرعت انتقال توپ، خط دفاع بارسلونا را تحت فشار گذاشت. ژوزه مورینیو نیز در این تقابل توانست برنامه خود را بهتر از فلیک به زمین منتقل کند.

بارسا برای ادامه فصل به چیزی فراتر از تکرار همیشگی الگوی بازی خود نیاز دارد. اصرار بر یک روش، زمانی که حریف راه مقابله با آن را پیدا کرده است، می‌تواند به نقطه ضعف تبدیل شود. تیم‌های بزرگ باید علاوه بر برنامه اصلی، راه‌حل دیگری هم برای شکستن ساختار دفاعی رقبا داشته باشند.

لامین یامال؛ فاصله میان شهرت و تأثیرگذاری

یکی از ناامیدکننده‌ترین بخش‌های بازی برای بارسلونا، عملکرد لامین یامال بود؛ بازیکنی که پیش از مسابقه توجه زیادی به او معطوف شده بود و انتظار می‌رفت در چنین دیداری نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

یامال در نیمه نخست نتوانست انتظارات را برآورده کند. مارک کوکوریا با فشار و درگیری مداوم، فضای کافی در اختیار او نگذاشت و ستاره جوان بارسلونا نیز در موقعیت‌های حساس، دقت لازم را نداشت. او در نیمه دوم تا اندازه‌ای بهتر شد، اما این تغییر برای تبدیل شدن به یکی از چهره‌های تعیین‌کننده ال‌کلاسیکو کافی نبود.

نکته مهم این است که بازیکنی در سطح یامال، صرفاً با استعداد و نمایش‌های درخشان در مسابقات عادی ارزیابی نمی‌شود. مسابقات بزرگ، معیار متفاوتی دارند؛ جایی که حریفان برای متوقف کردن یک ستاره برنامه مشخصی دارند و بازیکن باید بتواند در شرایط دشوار نیز راهی برای تأثیرگذاری پیدا کند. پدری هم با وجود پاس مؤثر در گل تساوی رافینیا، نمایش کاملاً مطلوبی نداشت. وقتی بازیکنان کلیدی بارسلونا هم‌زمان از سطح معمول خود فاصله می‌گیرند، تیم برای جبران این افت به مشکل می‌خورد.

رئال در لحظه‌های مهم برنده شد

بارسلونا در بخش‌هایی از مسابقه مالکیت توپ بیشتری داشت و پس از گل تساوی رافینیا نیز برای رسیدن به گل برتری تلاش کرد. با این حال، کنترل توپ به‌تنهایی تضمین‌کننده پیروزی نیست.

رئال مادرید در لحظه‌هایی که بارسلونا برای رسیدن به گل جلو کشیده بود، از فضای پشت خط دفاعی استفاده کرد. گل دوم این تیم نیز حاصل همین توانایی در انتقال سریع از دفاع به حمله بود؛ حرکتی که با نقش‌آفرینی ادواردو کاماوینگا و ضربه نهایی کیلیان امباپه به گل رسید.

این تفاوت یکی از مهم‌ترین درس‌های مسابقه بود: بارسلونا بیشتر توپ را در اختیار داشت، اما رئال در استفاده از موقعیت‌های خطرناک مؤثرتر عمل کرد. برتری در آمار مالکیت، زمانی ارزش دارد که به موقعیت‌های باکیفیت و گل تبدیل شود.

نیوکمپ؛ ورزشگاه بزرگ با فضایی که جای بحث دارد

نویسنده AS علاوه بر مسائل فنی، به فضای ورزشگاه نیز انتقاد دارد. از نگاه او، حال‌وهوای نیوکمپ دیگر در همه بخش‌ها یادآور جو پرشور و سنتی ال‌کلاسیکو نیست و حضور بخشی از تماشاگران مرفه و گردشگران، در کنار هواداران قدیمی، شکل متفاوتی به سکوها داده است.

او معتقد است در لحظاتی از مسابقه، بازیکنان بارسلونا ناچار بودند با حرکات و واکنش‌های خود تماشاگران را به تشویق وادار کنند؛ اتفاقی که از نگاه این نویسنده، پرسشی درباره رابطه میان تیم و هواداران ایجاد می‌کند.

شکستی که می‌تواند به سود بارسلونا شود

بارسلونا با این شکست، شروع بی‌نقص خود در لیگ را از دست داد، اما همچنان در صدر جدول باقی ماند. بنابراین، نتیجه ال‌کلاسیکو به معنای فروپاشی فصل یا پایان برتری این تیم نیست. مسئله مهم‌تر، نحوه واکنش فلیک و بازیکنانش به این اتفاق است.

این مسابقه نشان داد که حتی تیمی با کیفیت فنی بالا نیز اگر در مدیریت فشار، انتخاب راهکار تاکتیکی و استفاده از فرصت‌ها دچار مشکل شود، برابر رقیبی باتجربه و آماده آسیب‌پذیر خواهد بود.

برای بارسلونا، مهم‌ترین پاسخ به این شکست، بازگشت به همان اعتمادبه‌نفس همیشگی نیست؛ بلکه شناخت اشتباهات و اصلاح آنهاست. تیمی که می‌خواهد قهرمان شود، باید بداند چگونه در روزی که برنامه اصلی‌اش جواب نمی‌دهد، مسیر دیگری برای پیروزی پیدا کند.

ال‌کلاسیکو در نیوکمپ این واقعیت را دوباره یادآوری کرد: نام بزرگ، مالکیت توپ و ستاره‌های جوان به‌تنهایی مسابقه را نمی‌برند؛ در چنین دیدارهایی، جزئیات، آمادگی و تصمیم‌های درست در لحظات حساس تعیین‌کننده‌اند.