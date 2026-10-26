جهش فولاد مبارکه در صادرات؛ تجلی اقتصاد مقاومتی و اقتدار صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت فولاد کشور در سال‌های اخیر در خط مقدم رویارویی با پیچیده‌ترین بحران‌ها، نوسانات بازار و امواج سهمگین تحریم‌ها و فشارهای همه‌جانبه اقتصادی قرار داشته است. در چنین فضایی، حفظ بقا، استمرار تولید و فراتر از آن دستیابی به قله‌های جدید پیشرفت، نیازمند اراده‌ای پولادین و الگویی تحول‌آفرین در عرصه مدیریت است. دستاورد درخشان گروه فولاد مبارکه در مراسم روز ملی صادرات و کسب عنوان پرافتخار «صادرکننده ممتاز کشور» که با اهدای تندیس صادرکننده برتر غیرنفتی توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم به سعید زرندی، مدیرعامل این غول صنعتی همراه شد، جلوه‌ای روشن از شکوه تعهد و صلابت صنعتگران غیور این مرزوبوم است. این رویداد پرافتخار نشان داد که صنعت فولاد نه‌تنها از تکانه‌های سخت اقتصادی متوقف نشده، بلکه توانسته است با تکیه بر ایمان، دانش فنی و انسجام سرمایه انسانی، افتخاری ماندگار برای اقتصاد ملی خلق کند. ثبت رکورد تاریخی صادرات با عبور از مرز ۱.۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴، آن‌هم در دوره‌ای که صنایع فولادی جهان و داخل با رکود و چالش‌های ناشی از فشارهای سنگین و بحران‌های تحمیلی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، معجزه‌ای برآمده از نبوغ سازمانی و غیرت کارشناسان، مدیران و کارگران پرتلاش این بنگاه پیشرو است؛ موفقیتی که ارزش آن در تقویت جریان ارزی و استحکام پایه‌های اقتصادی ایران اسلامی انکارناپذیر به شمار می‌رود.

تبدیل آزمون‌های سخت به الگوی تعالی و سرعت در مدیریت جهادی

پشتوانه این توفیق عظیم، تنها ارقام و اعداد روی کاغذ نیستند، بلکه ریشه در فرهنگی غنی و روحیه‌ای استوار دارد که از سخت‌ترین آزمون‌ها سربلند بیرون آمده است. همان‌گونه که مدیریت ارشد این مجموعه تأکید کرده است، تجارب حاصل از روزهای پرمخاطره و موقعیت‌های دشواری که شش تا هفت ماه پیش به وقوع پیوست، نشان داد که چگونه با تکیه بر لطف الهی، همدلی، هم‌افزایی همه‌جانبه و احساس مسئولیت عمیق کارکنان می‌توان در دل تهدیدها، عظیم‌ترین فرصت‌ها را ساخت. آن روزها که کوچک‌ترین خطایی می‌توانست به توقف زنجیره‌ای عظیم منجر شود، به آوردگاهی زرین تبدیل شد که یادآور دوران هشت سال دفاع مقدس بود؛ دورانی که حماسه‌آفرینی فرزندان ایران، ناممکن‌ها را ممکن ساخت. دستاوردهای شگفت‌انگیز معاونت خرید در این مقطع، که الگوهای ۳۰ سال گذشته را دگرگون کرد، و جهش‌های کم‌نظیر حوزه سرمایه انسانی و بازسازی زیرساخت‌ها، گواهی روشن بر این واقعیت است که ظرفیت‌های فولاد مبارکه فراتر از چارچوب‌های روزمره و کند اداری است. اجرای پروژه‌های حیاتی مرتبط با مجموعه احیا و مدیریت آهن‌سازی در بازه زمانی استثنایی ۶۰ تا ۷۰ روز، در شرایطی که پیش‌تر پروژه‌های مشابه نظیر آهن اسفنجی چندین سال و حتی پنج سال و نیم زمان می‌برد، تحولی بنیادین و ثبت رکوردی خارق‌العاده در تاریخ صنعت به شمار می‌آید. تسری این روحیه شتابنده، انضباط کاری و درایت مدیریتی به تمامی ارکان فولاد مبارکه و تبدیل آن به یک فرهنگ سازمانی پایدار، کلید دستیابی به بهره‌وری حداکثری، کاهش هزینه‌ها و صیانت از منافع پایدار کشور است.

ترسیم آینده فناورانه و تثبیت نقش پیشران توسعه‌گر ملی

اما افق نگاه فولاد مبارکه صرفاً به حفظ تولید روزمره و ثبت عملکردهای مقطعی محدود نمانده است. این پیشران صنعتی خود را در قامت یک «توسعه‌گر ملی» تعریف کرده و با طراحی نقشه‌راهی دانش‌بنیان، شجاعانه به سوی آینده حرکت می‌کند. استقرار نظام پایش عملکرد و ابلاغ پروژه‌های معین به معاونت‌ها، ایجاد تمرکز ویژه بر اولویت‌بندی طرح‌ها به‌جای پراکندگی منابع در میان ۱۶۰ پروژه موجود، رویکردی عقلانی و امیدبخش است. پیشبرد مگاپروژه‌های بنیادین همچون نورد گرم ۲، ورق رنگی، فولادسازی، نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی، نیروگاه پاک ۶۰۰ مگاواتی، کنسانتره آپال، پروژه آر.اس.شاپ، سامانه مدیریت یکپارچه، عیارگیری جدید و هوشمندسازی کوره‌های قوسی، تضمین‌کننده امنیت تولید و جهش کیفی محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی خواهد بود. هم‌زمان، ایجاد زیرساخت‌هایی همچون راه‌اندازی هلدینگ‌های تخصصی انرژی و لجستیک، طراحی پلتفرم نوین تأمین مالی، استقرار نظام شفافیت، صیانت از دارایی‌ها و نظام مالکیت فکری، فروش یکپارچه، نظام جامع بودجه، قراردادهای هوشمند مواد اولیه و ارتقای استاندارد محصولات خودرویی و طرح سلامت، این مجموعه را به یک ابرسازمان خوداتکا و مقاوم تبدیل کرده است. در کنار این موارد، راه‌اندازی شوروم، مرکز پذیرش مهمانان و راه‌اندازی مرکز کنترل در مجموعه‌ها، بر ارتقای شأن برند اثرگذار خواهد بود. مهم‌تر از همه، ورود جسورانه به فناوری‌های پیشرفته به‌ویژه هوش مصنوعی، نشان‌دهنده درک عمیق از تحولات بین‌المللی است؛ اقدامی حیاتی که مانع از عقب‌ماندگی صنعت فولاد کشور از قافله فناوری جهان خواهد شد. بی‌تردید پشتیبانی حاکمیت، بخش‌های اقتصادی و افکار عمومی از تدابیر توسعه‌ای فولاد مبارکه و پاسداشت زحمات شبانه‌روزی کارکنان و مدیران این مجموعه، نه صرفاً حمایت از یک بنگاه صنعتی، بلکه صیانت از استقلال اقتصادی و شتاب‌بخشی به بالندگی میهن است.