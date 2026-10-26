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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

آشنا: اطلاع‌رسانی درباره عملکرد سازمان اوقاف ضروری است

آشنا: اطلاع‌رسانی درباره عملکرد سازمان اوقاف ضروری است

شمیرانات- دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی درباره فعالیت‌های سازمان اوقاف، اطلاع‌رسانی درباره خدمات و نتایج وقف را زمینه‌ساز افزایش مشارکت مردم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا، ظهر دوشنبه،در جلسه کارگروه ملی سند برنامه ارتقای فرهنگ وقف، با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌های سازمان اوقاف اظهار کرد: مردم باید از اقدامات و خدمات این سازمان آگاهی داشته باشند تا زمینه مشارکت بیشتر آنان در حوزه وقف فراهم شود.

آشنا با اشاره به اهداف تدوین سند «برنامه ارتقای فرهنگ وقف» گفت: این سند با هدف ایجاد زمینه همکاری میان دستگاه‌های فرهنگی و نهادهای مسئول در حوزه وقف و سازمان اوقاف تدوین شده است.

وی ارتقای فرهنگ وقف، اعتمادسازی و امیدآفرینی در جامعه را از محورهای مورد توجه این سند برشمرد و بر ضرورت پیگیری جدی این اهداف تأکید کرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همچنین مسئولیت دستگاه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این برنامه را مورد توجه قرار داد و افزود: دستگاه‌هایی که در چارچوب سند ارتقای فرهنگ وقف همکاری می‌کنند، باید در حوزه مأموریت‌های خود برای ترویج و تقویت این فرهنگ تلاش کنند.

کد مطلب 6990266

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