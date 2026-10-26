به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا، ظهر دوشنبه،در جلسه کارگروه ملی سند برنامه ارتقای فرهنگ وقف، با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌های سازمان اوقاف اظهار کرد: مردم باید از اقدامات و خدمات این سازمان آگاهی داشته باشند تا زمینه مشارکت بیشتر آنان در حوزه وقف فراهم شود.

آشنا با اشاره به اهداف تدوین سند «برنامه ارتقای فرهنگ وقف» گفت: این سند با هدف ایجاد زمینه همکاری میان دستگاه‌های فرهنگی و نهادهای مسئول در حوزه وقف و سازمان اوقاف تدوین شده است.

وی ارتقای فرهنگ وقف، اعتمادسازی و امیدآفرینی در جامعه را از محورهای مورد توجه این سند برشمرد و بر ضرورت پیگیری جدی این اهداف تأکید کرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همچنین مسئولیت دستگاه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این برنامه را مورد توجه قرار داد و افزود: دستگاه‌هایی که در چارچوب سند ارتقای فرهنگ وقف همکاری می‌کنند، باید در حوزه مأموریت‌های خود برای ترویج و تقویت این فرهنگ تلاش کنند.