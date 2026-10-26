به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر دوشنبه در درس خارج فقه اظهار کرد: مبارزه تاریخی امام خمینی(ره) با قانون کاپیتولاسیون، از مقاطع مهم رویارویی نهضت اسلامی با رژیم پهلوی و سلطه خارجی بر ایران بود.

وی افزود: امام راحل با ورود جدی به میدان مبارزه با کاپیتولاسیون، علما را برای مقابله با این قانون بسیج کردند و با روشنگری درباره پیامدهای آن، ماهیت وابسته رژیم پهلوی را برای مردم آشکار ساختند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: کاپیتولاسیون به معنای اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی در ایران بود و تصویب آن، استقلال قضایی و عزت ملی کشور را با چالش مواجه می‌کرد؛ چراکه اتباع آمریکایی مشمول ترتیبات قضایی متفاوتی می‌شدند و از رسیدگی عادی قضایی در ایران مصونیت‌هایی برخوردار بودند.

وی با اشاره به سخنان تاریخی امام خمینی(ره) در اعتراض به این قانون تصریح کرد: امام راحل با صراحت در برابر این اقدام موضع گرفتند و تصویب چنین قانونی را تعرض به عزت، استقلال و شأن ملت ایران دانستند. این موضع‌گیری، نقش مهمی در آشکارشدن ابعاد سلطه خارجی و آگاهی‌بخشی به جامعه داشت.

آیت الله دری افزود: ۱۳ آبان یادآور مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی و تأکید بر استقلال، عزت و حاکمیت ملی است و باید ابعاد تاریخی و سیاسی این مناسبت برای نسل جوان به‌درستی تبیین شود.

شهادت حاج آقا مصطفی خمینی؛ نقطه عطفی در گسترش مبارزات انقلابی

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله حاج آقا مصطفی خمینی، فرزند امام خمینی(ره) گفت: شهادت ایشان در نجف اشرف موجی از اعتراض و خشم عمومی را در ایران برانگیخت و مجالس بزرگداشت آن شهید به فرصتی برای گسترش مبارزات انقلابی و تقویت نهضت اسلامی تبدیل شد.

وی با اشاره به جایگاه علمی و حوزوی حاج آقا مصطفی خمینی افزود: ایشان از شخصیت‌های برجسته علمی حوزه‌های علمیه بود و در زمینه‌های فقه، اصول، تفسیر، فلسفه و عرفان از دانش و توانمندی قابل توجهی برخوردار بود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: حاج آقا مصطفی خمینی سرمایه‌ای ارزشمند برای اسلام، حوزه‌های علمیه و نهضت امام خمینی(ره) به شمار می‌رفت و یاد و راه ایشان باید در حافظه تاریخی جامعه اسلامی زنده نگه داشته شود.

اعتماد عمومی با امانت‌داری و انتخاب مدیران شایسته تقویت می‌شود

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر ضرورت شایسته‌سالاری در نظام مدیریتی کشور، مبارزه تاریخی امام خمینی(ره) با قانون کاپیتولاسیون را نمادی از دفاع از استقلال و عزت ملی دانست و بر لزوم پایبندی مسئولان به امانت‌داری، عدالت و مصالح عمومی تأکید کرد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول اسلامی در عرصه مدیریت تاکید کرد: مسئولیت در نظام اسلامی باید در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های اسلامی و خدمت به مردم باشد و نباید از جایگاه مدیریتی برای واگذاری پست‌ها به دوستان و وابستگان یا تقویت یک جریان خاص استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: انتخاب افراد شایسته و باکفایت از الزامات مدیریت صحیح است و هر فردی که مسئولیتی می‌پذیرد، باید مصالح عمومی را بر منافع شخصی و گروهی مقدم بداند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر نقش امانت‌داری و عدالت در عملکرد مدیران تصریح کرد: مسئولان باید از امکانات و اختیارات خود در مسیر انجام وظایف و خدمت‌رسانی استفاده کنند و با رعایت معیارهای اخلاقی و مدیریتی، زمینه تقویت اعتماد مردم به مجموعه‌های مسئول را فراهم آورند.

خطبه حضرت زهرا(س)؛ تبیین‌گر معیارهای حق و مسئولیت‌پذیری

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به خطبه حضرت فاطمه زهرا(س)، بر اهمیت معارف اهل‌بیت(ع) در شناخت حق و باطل و تشخیص معیارهای صحیح زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی بیان کرد: خطبه حضرت زهرا(س) سرشار از معارف عمیق دینی و بیانگر دغدغه‌های جدی درباره سرنوشت جامعه اسلامی است و معیارهایی همچون امانت‌داری، صداقت و وفای به عهد را برای شناخت مسیر حق در اختیار انسان قرار می‌دهد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به مباحث این خطبه درباره امامت و ولایت افزود: اگر موانع پیش روی امیرالمؤمنین(ع) برطرف می‌شد و جامعه اسلامی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایشان بهره می‌گرفت، امکان اداره جامعه بر پایه عدالت و تعالیم اصیل اسلامی بیش از پیش فراهم می‌شد.

وی بازخوانی تاریخ صدر اسلام و بهره‌گیری از آموزه‌های اهل‌بیت(ع) را برای شناخت وظایف اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی ضروری دانست و گفت: پایبندی به معیارهای حق، عدالت، شایستگی و مسئولیت‌پذیری در همه عرصه‌ها، مورد تأکید است.