مطالعات توسعه خوشه هنرهای چوبی سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، پیش از ظهر دوشنبه در نشست با نمایندگان شرکت شهرک‌های صنعتی استان اظهار کرد: مطالعات امکان‌سنجی توسعه خوشه هنرهای چوبی با همکاری این شرکت و با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی اداره‌کل میراث‌فرهنگی در حال انجام است.

فرزانه فرج‌الهی افزود: هدف از این مطالعات، شناسایی ظرفیت‌ها و نیازهای تولیدکنندگان و تدوین نقشه راهی برای بهبود وضعیت تولید، تسهیل تأمین مواد اولیه و تکمیل زنجیره ارزش هنرهای چوبی سنندج است.

معاون صنایع‌دستی کردستان با اشاره به جایگاه رشته‌هایی مانند نازک‌کاری و خراطی در هنرهای چوبی استان عنوان کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه این رشته‌ها باید بر پایه بررسی‌های کارشناسی و شناخت دقیق مسائل و نیازهای هنرمندان و صنعتگران انجام شود.

فرج‌الهی ادامه داد: در صورت دستیابی به نتایج مطلوب در مرحله امکان‌سنجی، زمینه ورود به مرحله اجرایی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای برای رونق هنرهای چوبی فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش همکاری دستگاه‌های مرتبط در پیشبرد این برنامه‌ها گفت: اجرای طرح‌های توسعه‌ای مبتنی بر مطالعات تخصصی می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت هنرمندان و تولیدکنندگان، تقویت زنجیره تولید و افزایش ارزش اقتصادی محصولات صنایع‌دستی کمک کند.

معاون صنایع‌دستی کردستان ابراز امیدواری کرد با پیگیری نتایج مطالعات و مشارکت دستگاه‌های مسئول، گام‌های مؤثری برای توسعه هنرهای چوبی سنندج و حمایت از فعالان این حوزه برداشته شود.