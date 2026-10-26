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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

هشدار نارنجی هواشناسی در سیستان و بلوچستان؛ احتمال بارش شدید و سیلاب

هشدار نارنجی هواشناسی در سیستان و بلوچستان؛ احتمال بارش شدید و سیلاب

زاهدان- مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از تشدید ناپایداری‌های جوی از ۴ تا ۶ آبان خبر داد و نسبت به رگبار شدید باران، رعدوبرق و احتمال وقوع سیلاب در برخی مناطق استان هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از دوشنبه تا شب چهارشنبه، ۴ تا ۶ آبان، رگبار شدید باران، رعدوبرق، تندبادهای لحظه‌ای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: این شرایط جوی برخی نقاط شهرستان زاهدان، ارتفاعات جنوبی و مناطق مرکزی سیستان و بلوچستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و لازم است شهروندان توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

توصیه‌های ایمنی برای کاهش خسارات احتمالی

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری و فعالیت‌های کوهنوردی در مدت فعالیت این سامانه بارشی خودداری کنند.

حیدری همچنین ایمن‌سازی پوشش گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و بنرهای تبلیغاتی، پرهیز از اسکان و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و خودداری از چرای دام در ارتفاعات را برای کاهش خسارات احتمالی ضروری دانست.

کد مطلب 6990280

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