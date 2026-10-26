«شورای دیپلماسی علمی» در وزارت علوم دوباره فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، ضرورت ایجاد مرجعیتی واحد برای هماهنگی همکاری‌های علمی بین‌المللی و رسیدگی هدفمند و موردی به چالش‌های موجود مورد تأکید قرار گرفت.

احسان قبول، رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در این نشست با اشاره به پیشینه شکل‌گیری شورا، بر وجود چالش‌هایی در برخی حوزه‌های همکاری علمی بین‌المللی تأکید کرد که حل آن‌ها به هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها نیاز دارد.

به گفته قبول، مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌هایی همچون اعزام‌ها، قراردادها و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور، در حال طراحی و ایجاد سامانه‌های برخط است؛ سامانه‌هایی که قرار است با ساماندهی فرایندها و تسهیل دسترسی به اطلاعات، زمینه همکاری منسجم‌تر در این حوزه‌ها را فراهم کنند.

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا برادران، سربازرس آموزشی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به چارچوب‌های قانونی و نهادی، به اسنادی از جمله قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نقشه جامع علمی کشور پرداخت. محور این بخش از بحث‌ها، ظرفیت اسناد بالادستی برای پشتیبانی از هماهنگی میان نهادهای مسئول و ایجاد سازوکاری روشن‌تر در مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی بود.

سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، با اشاره به پیامدهای ناهماهنگی میان نهادهای مسئول، گفت که نبود هماهنگی در برخی همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به بروز مشکلات و نارضایتی شرکای علمی خارجی منجر شود.

محمدحسین آیتی، دستیار ویژه وزیر بهداشت و مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز بر ضرورت تدوین برنامه‌ای راهبردی و در عین حال عملیاتی برای شورا تأکید کرد.

به گفته آیتی، این سازوکار باید بتواند به مسائل مشخص، از جمله موضوع دانشجویان بین‌المللی، رسیدگی کند و نتایج فعالیت‌های خود را در قالب اقدام‌های اجرایی نشان دهد.

سعید سمنانیان، مشاور وزیر علوم در امور برنامه‌ریزی، بر ضرورت ورود موردی و متمرکز شورا به موضوعات مشخص تأکید کرد و همکاری‌های علمی با کشورها و نیز تعامل با ترتیبات بین‌المللی همچون بریکس را از جمله زمینه‌های قابل بررسی دانست.

حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، بر نقش شورا به‌عنوان بستری برای هم‌اندیشی و هماهنگی در زمینه همکاری‌های علمی بین‌المللی تأکید کرد و نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ساماندهی وضعیت دانشجویان بین‌المللی را از موضوعات نیازمند توجه و هماهنگی میان دستگاه‌ها دانست.

جلسه با توافق با ضرورت هماهنگی و هم افزایی نهادی و برگزاری دوماهانه جلسات شورای به کار خود پایان داد.

مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، جامعه المصطفی، بنیاد سعدی، جهاد دانشگاهی و دیگر نهادهای مرتبط و تسهیل کننده همکاری های علمی بین المللی در اولین جلسه دور جدید شورای هماهنگی مراجع دیپلماسی علمی کشور روز یکشنبه گردهم آمدند.

گفتنی است شورای هماهنگی تعاملات علمی بین‌المللی در سال ۱۳۹۴ شمسی با هدف ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای فعال در حوزه همکاری‌های علمی بین‌المللی شکل گرفت و جلساتی نیز برگزار کرده بود، اما فعالیت آن برای مدتی متوقف ماند. بازگشت شورا به دستور کار، در شرایطی اتفاق افتاده که گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه با جهان، از اعزام استادان و پژوهشگران و تنظیم قراردادهای بین‌المللی تا ساماندهی ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و جذب دانشجویان بین‌المللی، به ویژه در شرایط جدید و ویژه کشور، به هماهنگی و هم‌افزایی نزدیک‌تر میان دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.