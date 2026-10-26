به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال زنان نفت امیدیه در فاصله یک روز مانده به برگزاری دیدارهای هفته دوم لیگ برتر انصراف خود را از ادامه حضور در این رقابت‌ها اعلام کرد. اتفاقی که در شرایطی رقم خورد که مسابقه این تیم در هفته نخست نیز برگزار نشده بود و سازمان لیگ پیش‌تر از به تعویق افتادن آن خبر داده بود.

نفت امیدیه که طی سال‌های اخیر یکی از تیم‌های حاضر در بالاترین سطح فوتسال زنان ایران بود در لیگ برتر سال ۱۴۰۳ به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت و سابقه رقابت برای کسب عنوان قهرمانی را در کارنامه داشت. با این حال شرایط این تیم در آستانه فصل جدید به‌گونه‌ای پیش رفت که ابتدا خبرهایی درباره احتمال واگذاری امتیاز آن مطرح شد و اکنون مسئولان تیم انصراف از حضور در مسابقات را اعلام کرده‌اند.

غیبت نفت امیدیه در هفته نخست و تعویق دیدار این تیم برابر ملی حفاری اهواز نخستین نشانه از وضعیت نامشخص نماینده امیدیه در فصل جاری بود موضوعی که با اعلام انصراف به یکی از اتفاقات مهم آغاز لیگ برتر فوتسال زنان تبدیل شد.

با کنار رفتن نفت امیدیه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان با تعداد ۱۲ تیم‌ باقی‌مانده و مطابق تصمیم سازمان لیگ ادامه پیدا خواهد کرد.