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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

تأمین کتاب‌های فارسی برای کتابخانه‌های سلیمانیه در دستور کار قرار گرفت

تأمین کتاب‌های فارسی برای کتابخانه‌های سلیمانیه در دستور کار قرار گرفت

سنندج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در دیدار با مسئولان کتابخانه‌های سلیمانیه، بر تأمین کتاب‌ها و منابع فارسی برای کتابخانه‌های این منطقه از اقلیم کردستان عراق تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی صبح دوشنبه در دیدار با جوان لطیف عارف، جانشین کتابخانه‌های عمومی استان سلیمانیه، و کوثر محمد امین، رئیس کتابخانه تاریخی اوقاف سلیمانیه، درباره ظرفیت‌های مشترک برای گسترش همکاری میان مراکز کتابخانه‌ای دو طرف گفت‌وگو کرد.

در این نشست، تأمین کتاب‌ها و منابع مکتوب فارسی برای کتابخانه‌های سلیمانیه و تقویت مراودات فرهنگی و ادبی میان کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق از محورهای اصلی مذاکرات بود.

همچنین راهکارهای افزایش دسترسی علاقه‌مندان به زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگران اقلیم کردستان عراق به منابع معتبر فارسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

توسعه این همکاری‌ها می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ای دو منطقه و تقویت پیوندهای ادبی و فرهنگی میان مخاطبان فارسی‌زبان و علاقه‌مندان به این زبان در اقلیم کردستان عراق را فراهم کند.

کد مطلب 6990289

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