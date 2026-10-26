به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی صبح دوشنبه در دیدار با جوان لطیف عارف، جانشین کتابخانه‌های عمومی استان سلیمانیه، و کوثر محمد امین، رئیس کتابخانه تاریخی اوقاف سلیمانیه، درباره ظرفیت‌های مشترک برای گسترش همکاری میان مراکز کتابخانه‌ای دو طرف گفت‌وگو کرد.

در این نشست، تأمین کتاب‌ها و منابع مکتوب فارسی برای کتابخانه‌های سلیمانیه و تقویت مراودات فرهنگی و ادبی میان کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق از محورهای اصلی مذاکرات بود.

همچنین راهکارهای افزایش دسترسی علاقه‌مندان به زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگران اقلیم کردستان عراق به منابع معتبر فارسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

توسعه این همکاری‌ها می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ای دو منطقه و تقویت پیوندهای ادبی و فرهنگی میان مخاطبان فارسی‌زبان و علاقه‌مندان به این زبان در اقلیم کردستان عراق را فراهم کند.