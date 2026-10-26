درخشش دانش آموزان استان سمنان در جشنواره علمی پژوهشی با ۱۹ رتبه برتر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حزب‌الهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش استان سمنان از درخشش دانش آموزان استان در المپیاد علمی و پژوهشی کشورمان خبر داد و ابراز کرد: دانش آموزان استان توانستند در بخش های مختلف درخشش های خوبی را از خود نشان دهند.

وی افزود: از مجموع ۲۲ هزار و ۱۹۳ دانش‌آموز ثبت‌نام‌کننده از سراسر استان، ۳۶۱ نفر به رتبه‌های برگزیده استانی دست یافتند و در ادامه، دانش‌آموزان استان موفق به کسب ۱۹ رتبه کشوری شدند.

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش‌ و پرورش استان سمنان با اشاره به اینکه رتبه‌های کشوری در بخش‌های انفرادی و گروهی به دست آمده است، افزود: سه دانش‌آموز در بخش انفرادی و ۱۶ دانش‌آموز در قالب تیم‌های ۲ و ۳ نفره در بخش گروهی موفق به کسب رتبه شدند.

حزب الهی با بیان اینکه دانش‌آموزان شهرستان شاهرود ۱۴ نفر از برگزیدگان کشوری را تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: سه دانش‌آموز از سرخه و ۲ دانش‌آموز از سمنان نیز در این جشنواره رتبه کشوری کسب کردند.

وی جشنواره‌های علمی‌پژوهشی را بستری برای شناسایی استعدادها و تقویت هویت علمی دانش‌آموزان دانست و گفت: این رویدادها زمینه تمرین تفکر انتقادی، حل مسئله، کار گروهی و مهارت‌آموزی عملی را فراهم می‌کند.