به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله مومنی صبح امروز دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری رزمایش «جان‌فدای ایران ۲» که با حضور معاونان پرورشی نواحی، مناطق و شهرستان‌های استان و نمایندگان بسیج و سپاه در اداره‌کل آموزش‌وپرورش لرستان برگزار شد، اظهار کرد: دانش‌آموزان و فرهنگیان استان روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵، در قالب گروه‌های دانش‌آموزی و فرهنگی و به‌صورت داوطلبانه در این رزمایش شرکت می‌کنند.

گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و فرهنگی

وی افزود: گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب و شهدای دانش‌آموز و فرهنگی لرستان، از محورهای حضور شرکت‌کنندگان در این رزمایش است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش لرستان ادامه داد: شرکت‌کنندگان با یادآوری فداکاری این شهدا، بر حمایت خود از رزمندگان اسلام تأکید خواهند کرد.

برگزاری رزمایش ۱۰۰ هزار نفری در لرستان

مومنی با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ ۱۰۰ هزار نفری «جان‌فدای ایران» در استان لرستان، شعار محوری این مراسم را «علمدار ولایت، لرستان به فدایت» اعلام کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، رزمایش «جان‌فدای ایران ۲» روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸:۳۰ صبح، هم‌زمان در میادین و معابر اصلی شهرها و شهرستان‌های استان لرستان برگزار می‌شود.