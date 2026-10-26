به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، زارعی مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد، با تأکید بر اهمیت برگزاری المپیادهای ورزشی درون‌دانشگاهی، این رویدادها را از مهم‌ترین ظرفیت‌های دانشگاه‌ها برای افزایش مشارکت ورزشی دانشجویان، تقویت نشاط اجتماعی و گسترش فرهنگ فعالیت بدنی در محیط‌های دانشگاهی برشمرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه دانشگاه‌ها به برگزاری المپیادهای ورزشی درون‌دانشگاهی اظهار داشت: این المپیادها نباید صرفاً به برگزاری چند مسابقه و معرفی نفرات برتر محدود شوند، بلکه باید به فرصتی برای حضور گسترده دانشجویان، ایجاد انگیزه برای فعالیت بدنی و تقویت تعامل و همبستگی در محیط دانشگاه تبدیل شوند. تحقق این هدف مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، شناخت نیازها و علایق دانشجویان و طراحی تجربه‌ای جذاب و متناسب با اقتضائات نسل جدید دانشجویان است.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با تأکید بر اینکه المپیادهای ورزشی درون‌دانشگاهی باید جایگاهی مستمر و هدفمند در برنامه‌های ورزشی دانشگاه‌ها داشته باشند، افزود: دانشگاه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان تربیت بدنی و انجمن‌های ورزشی دانشجویی، زمینه مشارکت حداکثری دانشجویان را فراهم کنند و با تنوع‌بخشی به رشته‌ها، شیوه‌های برگزاری و برنامه‌های جانبی، جذابیت این رویدادها را افزایش دهند.

زارعی در ادامه، استفاده از سامانه بروند را یکی از الزامات سامان‌دهی و مدیریت اثربخش ورزش دانشگاهی دانست و تأکید کرد: تمامی اقدامات دانشگاه‌ها، از جمله برنامه‌ریزی و اجرای المپیادهای ورزشی درون‌دانشگاهی، باید در چارچوب این سامانه طراحی، ثبت و مستندسازی شود تا امکان پیگیری برنامه‌ها، پایش فعالیت‌ها و ارزیابی میزان تحقق اهداف فراهم باشد.

وی با اشاره به اهمیت استقرار نظام ارزیابی مبتنی بر عملکرد تصریح کرد: ارزیابی ادارات تربیت بدنب دانشگاه‌ها نیز بر اساس اقدامات ثبت‌شده و مستندات ارائه‌شده در سامانه بروند انجام می‌شود؛ ازاین‌رو، ثبت دقیق و به‌موقع فعالیت‌ها و ارائه مستندات معتبر، از الزامات اجرای برنامه‌های ورزشی دانشگاه‌هاست.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان همچنین بر نقش انجمن‌های ورزشی دانشجویی در برنامه‌ریزی و اجرای المپیادهای درون‌دانشگاهی تأکید کرد و مشارکت فعال دانشجویان در فرآیند طراحی، سازمان‌دهی و اجرای این رویدادها را عاملی مؤثر در افزایش تعلق خاطر، مسئولیت‌پذیری و استقبال از برنامه‌های ورزشی دانست.

وی در پایان، با اشاره به ضرورت تبدیل المپیادهای ورزشی درون‌دانشگاهی به رویدادهایی فراگیر، جذاب و اثربخش، بر هم‌افزایی کارشناسان تربیت بدنی و انجمن‌های ورزشی دانشجویی، برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت سامانه بروند برای ارتقای کیفیت اجرا و ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها تأکید کرد.