به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی صبح امروز دوشنبه در آیین نواختن زنگ پدافند غیرعامل در دبیرستان امیرکبیر، با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر و ضرورت آمادگی در برابر تهدیدات اظهار کرد: اقتدار کشورها در شرایط جنگی تنها به توان نظامی و قدرت دفاعی محدود نمی‌شود، بلکه انسجام اجتماعی، تداوم خدمات عمومی و پایداری مدیریت داخلی نیز از شاخص‌های مهم اقتدار ملی است.

تاب‌آوری اجتماعی؛ مؤلفه‌ای از اقتدار ملی

وی با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر و حملات صورت‌گرفته علیه کشور افزود: مدیریت امور در سطح استان‌ها و واگذاری مسئولیت‌ها به استانداران از تصمیم‌های راهبردی مؤثر در این شرایط بود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان ادامه داد: در استان نیز با مدیریت استاندار و همراهی دستگاه‌های اجرایی، با وجود قرار گرفتن استان در معرض حملات، خدمات‌رسانی به مردم تداوم یافت و اختلال قابل‌توجهی در زندگی عمومی مردم مشاهده نشد.

سهرابی با بیان اینکه تهدیدات امروز تنها به عرصه نظامی محدود نیست، تصریح کرد: ذهن، ادراک، شناخت و قدرت تصمیم‌گیری افراد نیز در معرض تهدید قرار دارد و از ابعاد مهم جنگ‌های جدید به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: دانش‌آموزان باید بتوانند در موقعیت‌های حساس تصمیم درست بگیرند و مدیران مدارس نیز از توان تشخیص شرایط، تصمیم‌گیری به‌موقع و اجرای صحیح تصمیمات برخوردار باشند؛ موضوعاتی که در چارچوب اهداف پدافند غیرعامل قرار می‌گیرند.

تقویت سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی در مدارس

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر نقش نظام تعلیم‌وتربیت در آماده‌سازی نسل آینده برای مواجهه با شرایط پیچیده و متغیر گفت: مدارس باید برای تقویت تفکر انتقادی و ارتقای سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان، برنامه‌های ویژه و متناسب با شرایط روز داشته باشند تا آنان بتوانند در برابر تهدیدات شناختی و اطلاعات نادرست، آگاهانه‌تر عمل کنند.

سهرابی همچنین با قدردانی از تلاش مسئولان و کارشناسان حوزه پدافند غیرعامل آموزش‌وپرورش استان و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای هفته پدافند غیرعامل، بر ضرورت عبور از مباحث نظری و حرکت به سمت اقدامات عملی تأکید کرد.

وی افزود: باید از مرحله گفتمان‌سازی و بیان برنامه‌ها عبور کنیم و برای همه مدارس، برنامه‌ای عملیاتی و اجرایی تدوین شود.

برنامه «مدرسه تاب‌آور» در دستور کار مدارس لرستان

سهرابی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه «مدرسه تاب‌آور» در تمامی مدارس استان اظهار کرد: این برنامه باید با مسئولیت مدیر مدرسه و مشارکت شورای مدرسه تدوین شود تا هر واحد آموزشی متناسب با شرایط و اقتضائات خود، برای مواجهه با وضعیت‌های متغیر و پیش‌بینی‌نشده آمادگی لازم را داشته باشد.

وی در پایان با قدردانی از مسئولان استانی و شهرستانی، عوامل اجرایی مدارس و دست‌اندرکاران برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل، بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و مجموعه تعلیم‌وتربیت برای افزایش آمادگی مدارس و ارتقای تاب‌آوری نظام آموزشی تأکید کرد.