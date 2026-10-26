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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

لزوم تدوین برنامه «مدرسه تاب‌آور» در همه مدارس لرستان

لزوم تدوین برنامه «مدرسه تاب‌آور» در همه مدارس لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان بر لزوم تدوین برنامه «مدرسه تاب‌آور» در همه مدارس این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی صبح امروز دوشنبه در آیین نواختن زنگ پدافند غیرعامل در دبیرستان امیرکبیر، با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر و ضرورت آمادگی در برابر تهدیدات اظهار کرد: اقتدار کشورها در شرایط جنگی تنها به توان نظامی و قدرت دفاعی محدود نمی‌شود، بلکه انسجام اجتماعی، تداوم خدمات عمومی و پایداری مدیریت داخلی نیز از شاخص‌های مهم اقتدار ملی است.

تاب‌آوری اجتماعی؛ مؤلفه‌ای از اقتدار ملی

وی با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر و حملات صورت‌گرفته علیه کشور افزود: مدیریت امور در سطح استان‌ها و واگذاری مسئولیت‌ها به استانداران از تصمیم‌های راهبردی مؤثر در این شرایط بود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان ادامه داد: در استان نیز با مدیریت استاندار و همراهی دستگاه‌های اجرایی، با وجود قرار گرفتن استان در معرض حملات، خدمات‌رسانی به مردم تداوم یافت و اختلال قابل‌توجهی در زندگی عمومی مردم مشاهده نشد.

سهرابی با بیان اینکه تهدیدات امروز تنها به عرصه نظامی محدود نیست، تصریح کرد: ذهن، ادراک، شناخت و قدرت تصمیم‌گیری افراد نیز در معرض تهدید قرار دارد و از ابعاد مهم جنگ‌های جدید به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: دانش‌آموزان باید بتوانند در موقعیت‌های حساس تصمیم درست بگیرند و مدیران مدارس نیز از توان تشخیص شرایط، تصمیم‌گیری به‌موقع و اجرای صحیح تصمیمات برخوردار باشند؛ موضوعاتی که در چارچوب اهداف پدافند غیرعامل قرار می‌گیرند.

تقویت سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی در مدارس

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر نقش نظام تعلیم‌وتربیت در آماده‌سازی نسل آینده برای مواجهه با شرایط پیچیده و متغیر گفت: مدارس باید برای تقویت تفکر انتقادی و ارتقای سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان، برنامه‌های ویژه و متناسب با شرایط روز داشته باشند تا آنان بتوانند در برابر تهدیدات شناختی و اطلاعات نادرست، آگاهانه‌تر عمل کنند.

سهرابی همچنین با قدردانی از تلاش مسئولان و کارشناسان حوزه پدافند غیرعامل آموزش‌وپرورش استان و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای هفته پدافند غیرعامل، بر ضرورت عبور از مباحث نظری و حرکت به سمت اقدامات عملی تأکید کرد.

وی افزود: باید از مرحله گفتمان‌سازی و بیان برنامه‌ها عبور کنیم و برای همه مدارس، برنامه‌ای عملیاتی و اجرایی تدوین شود.

برنامه «مدرسه تاب‌آور» در دستور کار مدارس لرستان

سهرابی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه «مدرسه تاب‌آور» در تمامی مدارس استان اظهار کرد: این برنامه باید با مسئولیت مدیر مدرسه و مشارکت شورای مدرسه تدوین شود تا هر واحد آموزشی متناسب با شرایط و اقتضائات خود، برای مواجهه با وضعیت‌های متغیر و پیش‌بینی‌نشده آمادگی لازم را داشته باشد.

وی در پایان با قدردانی از مسئولان استانی و شهرستانی، عوامل اجرایی مدارس و دست‌اندرکاران برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل، بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و مجموعه تعلیم‌وتربیت برای افزایش آمادگی مدارس و ارتقای تاب‌آوری نظام آموزشی تأکید کرد.

کد مطلب 6990299

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