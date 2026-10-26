به گزارش خبرنگار مهر، مصلح امیری، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، ظهر دوشنبه در نشست بررسی دستورالعمل اعتبارات مشاغل خانگی با حضور نمایندگان بانک‌های عامل اظهار کرد: کارگروه‌های نظارت استانی و شهرستانی با بررسی اطلاعات سامانه پایش و انجام بازدیدهای میدانی، بر روند اجرای طرح‌های مشاغل خانگی و نحوه استفاده از تسهیلات پرداختی نظارت می‌کنند.

وی افزود: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه پایش، مبنای بررسی طرح‌هاست و بازدیدهای میدانی نیز با هدف ارزیابی میزان پیشرفت فعالیت دریافت‌کنندگان تسهیلات انجام می‌شود.

شناسایی موانع و ارزیابی اثربخشی تسهیلات

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان بیان کرد: پایش طرح‌ها به شناسایی مشکلات اجرایی، بررسی نحوه استفاده از منابع مالی و ارزیابی اثربخشی تسهیلات در ایجاد و توسعه مشاغل خانگی کمک می‌کند.

امیری همچنین بر تسریع در بررسی پرونده‌های معرفی‌شده به بانک‌های عامل تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و رفع موانع پرداخت تسهیلات، برای جذب مؤثر اعتبارات مشاغل خانگی ضروری است.