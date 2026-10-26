۱۳آبان امسال فرصت بازخوانی جنایات آمریکا و تبیین دستاوردهای مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در نشست خبری تشریح برنامه‌های بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، با بیان اینکه این مناسبت در سال جاری با شرایطی متفاوت از سال‌های گذشته همراه است، اظهار کرد: امسال در کنار یادآوری حوادث تاریخی ۱۳ آبان، باید جنایات و اقداماتی را که در جریان جنگ‌ها و تجاوزهای اخیر علیه ملت ایران رخ داده است، با دقت بیشتری برای افکار عمومی تبیین کنیم.



وی افزود: اگر در سال‌های گذشته در مراسم ۱۳ آبان از شهدای دانش‌آموز و دانشجو یاد می‌کردیم، امسال با مجموعه‌ای از شهادت‌ها در جریان جنگ‌های اخیر مواجهیم؛ از جمله شهادت دانش‌آموزان، معلمان، دانشمندان و استادان دانشگاه که ضرورت توجه به ابعاد این جنایات را دوچندان می‌کند.



مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به جایگاه ویژه ۱۳ آبان امسال تصریح کرد: این مناسبت برای ملت ایران و به‌ویژه مسئولان و کسانی که مسئولیت خدمتگزاری به مردم را برعهده دارند، اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. آنچه در جریان مقاومت ملت ایران رخ داده، باید به‌درستی روایت شود تا ابعاد هزینه‌ها، دستاوردها و پیامدهای آن برای نسل جوان روشن باشد.



مقاومت در مقایسه با سازش و تسلیم



رستمی یکی از محورهای مهم تبیین حوادث اخیر را بررسی تجربه مقاومت در مقایسه با سازش و تسلیم دانست و گفت: آنچه در این دوره از مقاومت مشاهده شد، از نگاه ما، بار دیگر کارآمدی نظریه مقاومت و ضرورت بررسی هزینه‌های سازش در برابر قدرت‌های متجاوز را نشان می‌دهد.



وی با اشاره به وضعیت برخی کشورهای منطقه، از جمله عراق، لیبی و سوریه، اظهار کرد: باید تجربه کشورهایی را که در مقاطع مختلف با فشارها و مطالبات قدرت‌های غربی مواجه شده‌اند، در کنار وضعیت جمهوری اسلامی ایران پس از مقاومت و تحمل هزینه‌هایی همچون شهادت فرماندهان و جمعی از مردم بررسی کرد.



مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باید در این مناسبت مورد توجه قرار گیرد، بررسی پیامدهای مقاومت برای طرف مقابل است. به گفته وی، اظهارات منتسب به باراک اوباما درباره موقعیت ایران و نیز تحولات میدانی و سیاسی اخیر، از جمله موضوعاتی است که باید در چارچوب تحولات منطقه‌ای و هزینه‌های تقابل با ایران مورد بررسی قرار گیرد.



ضرورت روایت دقیق جنایات آمریکا برای نسل جوان



رستمی با تأکید بر اهمیت روایتگری در شرایط کنونی گفت: بازخوانی جنایات آمریکا در قالب‌های مختلف و تبیین آن برای جامعه، به‌ویژه دانش‌آموزان و نسل جوان، از ضرورت‌های مهم فرهنگی و رسانه‌ای است.



وی با اشاره به تأکیدهای رهبر شهید انقلاب اسلامی بر اهمیت روایت و تبیین خاطرنشان کرد: اگر روایت دقیق و روشنی از رویدادهای تاریخی ارائه نشود، ممکن است جایگاه قربانی و عامل جنایت در ذهن مخاطب تغییر کند؛ همان‌گونه که به اعتقاد وی، کم‌کاری در روایت برخی مقاطع تاریخی، از جمله جنایات دوران پهلوی، زمینه برداشت‌های نادرست را فراهم کرده است.



مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: امروز جنایاتی که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه و ملت ایران صورت گرفته، در برابر دیدگان افکار عمومی قرار دارد؛ بنابراین، روایت مستند این حوادث و یادآوری رنج مردم آسیب‌دیده، در کنار تبیین دستاوردهای مقاومت، باید از محورهای اصلی برنامه‌های ۱۳ آبان باشد.



وی ، بر ضرورت پیوند دادن یاد شهدا، بازخوانی جنایات دشمنان و تبیین دستاوردهای مقاومت تأکید کرد. بخش پایانی سخنان وی در متن پیاده‌سازی‌شده ناقص است و به همین دلیل، جزئیات بیشتری به این بخش افزوده نشده است.