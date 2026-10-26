سیره حضرت زهرا (س) الگویی برای زندگی فردی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر دوشنبه در نشست فاطمی حوزه علمیه خواهران الزهرا(س) که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و با حضور طلاب و اساتید این حوزه برگزار شد، با تسلیت ایام فاطمیه، به تبیین ابعاد مختلف شخصیت و سیره زندگی حضرت صدیقه طاهره(س) پرداخت.

امام جمعه و موسس حوزه های علمیه شهرستان گناوه با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا(س) در معارف اسلامی اظهار کرد: زندگی کوتاه اما پر خیر و برکت حضرت فاطمه زهرا(س) می‌تواند الگویی برای همه انسان‌ها در عرصه‌های گوناگون زندگی باشد و پیروی از مکتب ایشان، مسیر دستیابی به فضائل اخلاقی و کمال انسانی را هموار می‌کند.

وی با استناد به کلام نورانی امام عصر(عج) درباره حضرت زهرا(س) بر ضرورت الگوگیری از سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) در عرصه‌های مختلف زندگی تاکید کرد، افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) برای ما اسوه و الگو هستند و این الگوگیری باید همه ابعاد زندگی، از عبادت و بندگی خداوند گرفته تا تربیت فرزند، همسرداری، دستگیری از نیازمندان و توجه به حقوق همسایگان و دفاع از ولایت را در بر بگیرد.

امام جمعه گناوه با تأکید، گفت: مکتب فاطمی الگویی جامع در زمینه عبادت، تربیت فرزند، همسرداری، رسیدگی به نیازمندان، توجه به همسایگان و دفاع از ولایت است.



سیره فاطمی؛ الگوی ایثار و دستگیری از نیازمندان

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به جلوه‌هایی از بخشندگی و کرامت حضرت زهرا(س) بیان کرد: در سیره آن حضرت، رسیدگی به نیازمندان و گره‌گشایی از مشکلات مردم جایگاهی ویژه دارد؛ به‌گونه‌ای که ایشان در پاسخ به نیازمندی که با راهنمایی پیامبر اکرم(ص) به خانه‌شان مراجعه کرده بود، گردنبند خود را برای رفع نیاز او بخشیدند.

امام جمعه و موسس حوزه های علمیه شهرستان گناوه با تأکید بر اهمیت معرفی دیگران به کارهای خیر خاطرنشان کرد: انسان حتی اگر خود توان مالی برای کمک به نیازمندان نداشته باشد، می‌تواند با راهنمایی آنان به سوی افراد توانمند و خیر، در گره‌گشایی از مشکلات مردم سهیم باشد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه توجه به همسایگان از ویژگی‌های برجسته سیره حضرت زهرا(س) است، به روایتی از امام حسن مجتبی(ع) اشاره کرد و گفت: آن حضرت در شب‌های عبادت مادرشان مشاهده کردند که ایشان برای همسایگان دعا می‌کنند و هنگامی که علت را جویا شدند، حضرت زهرا(س) بر مقدم دانستن همسایگان تأکید فرمودند.

وی افزود: این سیره به ما می‌آموزد که در زندگی فردی و اجتماعی، تنها به خواسته‌ها و نیازهای خود توجه نکنیم، بلکه خیرخواهی برای دیگران و توجه به مشکلات اطرافیان را نیز در اولویت قرار دهیم.

ساده‌زیستی و همسرداری؛ از درس‌های مکتب فاطمی

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به ضرورت الگوگیری خانواده‌ها از زندگی مشترک حضرت فاطمه زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع) تصریح کرد: یکی از مشکلات جامعه امروز، چشم‌وهم‌چشمی و درخواست‌هایی است که گاهی فراتر از توان و ظرفیت اقتصادی خانواده‌هاست و می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات خانوادگی شود.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) در زندگی مشترک خود، شرایط و توانایی‌های امیرالمؤمنین(ع) را در نظر می‌گرفتند، اظهار کرد: آن حضرت یاور امیرالمؤمنین(ع) در مسیر اطاعت خداوند بودند و این موضوع نشان می‌دهد که همراهی همسران در مسیر بندگی، تفاهم و پرهیز از تحمیل خواسته‌های خارج از توان خانواده، از درس‌های مهم مکتب فاطمی است.



امام جمعه گناوه همچنین با اشاره به نقش حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از ولایت و حمایت از امیرالمؤمنین علی(ع) پیشگام بودند و شهیده راه ولایت بود و زندگی ایشان سرشار از جلوه‌های ایثار، وفاداری و مسئولیت‌پذیری در مسیر حق است.

حضرت زهرا(س)؛ جلوه‌ای از کمال انسانی و معنوی

حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره پیوند شناخت حقیقی حضرت زهرا(س) با درک شب قدر، به تبیین جایگاه معنوی و عظمت شخصیت آن حضرت پرداخت.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) در معارف اهل‌بیت(ع) از جایگاهی ممتاز برخوردارند، افزود: شخصیت آن حضرت را نمی‌توان به یک بُعد از زندگی محدود کرد، بلکه باید مجموعه فضائل اخلاقی، معنوی و انسانی ایشان را شناخت و در مسیر زندگی به کار بست.

امام جمعه و موسس حوزه های علمیه شهرستان گناوه همچنین به روایتی درباره نزول جبرئیل بر حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد و توضیح داد: بر اساس این روایت، جبرئیل در آن دوران اخبار و حوادث آینده را برای حضرت زهرا(س) بیان می‌کرد و امیرالمؤمنین علی(ع) آنها را می‌نوشتند که به «مصحف فاطمه» شهرت یافت؛ مصحفی که با قرآن کریم متفاوت است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه زن در سیره پیامبر اکرم(ص) خاطرنشان کرد: در جامعه‌ای که پیش از اسلام، دختر داشتن برای برخی مایه شرمساری بود، پیامبر اکرم(ص) با تکریم حضرت زهرا(س)، جایگاه والای زن و دختر را به جامعه نشان دادند و رفتار ایشان الگویی ماندگار در پاسداشت کرامت انسانی است.

ضرورت تربیت فاطمی و پاسداشت ارزش‌های خانواده

حجت الاسلام رکنی حسینی در پایان با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ فاطمی در جامعه، خواستار توجه بیشتر به آموزه‌های اخلاقی، معنوی و تربیتی حضرت زهرا(س) در زندگی فردی و اجتماعی شد.

وی همچنین در پایان سخنان خود، برای توفیق خدمت در مسیر مکتب فاطمی، برخورداری از شفاعت حضرت زهرا(س)، حفظ خانواده‌ها و دختران در برابر آسیب‌ها، تعجیل در فرج امام زمان(عج) و عزت و سربلندی امت اسلامی دعا کرد.

این نشست با هدف تبیین سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) و تأکید بر ضرورت الگوگیری از آموزه‌های مکتب فاطمی، با حضور طلاب و اساتید حوزه علمیه خواهران الزهرا(س) برگزار شد.