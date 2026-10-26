به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی مهدی نژاد در دیدار صبح دوشنبه خود با مدیرکل بهزیستی استان سمنان در دفتر خود خواستار توجه بیشتر به ظرفیت های بخش بسطام شد.

وی با بیان اینکه بهزیستی استان سمنان عنایت جدی تری به موضوع توانخواهان و همچنین مددجویان بسطام داشته باشد، افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و اهمیت اجتماعی این بخش به مراتب می بایست توجهات جدی تری به بسطام شود.

امام جمعه بسطام خواستار پیگیری تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و ایجاد مراکز جدید در شهر بسطام با توجه به موقعیت اجتماعی و جغرافیایی شد.

مهدی نژاد در ادامه با تأکید بر گسترش خدمات اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در منطقه، بیان داشت: نیاز است که شاهد توسعه خدمات بهزیستی در بخش بسطام باشیم.

محمد نسیمی مدیرکل بهزیستی استان سمنان هم در این دیدار از اجرای طرح سلام در سراسر استان خبر داد و گفت: این طرح با محوریت سلامت اجتماعی محله محور و کاهش آسیب های اجتماعی برگزار می شود.

نسیمی با بیان اینکه از همه ائمه جمعه استان سمنان دعوت می شود تا با حضور در مراکز بهزیستی از نزدیک شاهد فعالیت های این مراکز باشند، گفت: فعالیت سه مرکز در بخش بسطام به‌عنوان مسئولان اجرایی طرح «سلام» نشان از ظرفیت های این بخش دارد همچنین فعالیت یکی از مراکز منتخب کشوری و صاحب‌نام کشور در شهر بسطام ظرفیت های مردمی این بخش را نیز نشان می دهد.