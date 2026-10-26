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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

کلاهبرداری با جعل هویت پزشک بیمارستان ایرانمهر سراوان و وعده استخدام

کلاهبرداری با جعل هویت پزشک بیمارستان ایرانمهر سراوان و وعده استخدام

سراوان- فردی با جعل هویت پزشک بیمارستان ایرانمهر سراوان و وعده استخدام شرکتی در مراکز درمانی، از متقاضیان کار مبالغی دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهربانو میمنی مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از سوءاستفاده فردی از عنوان و هویت کادر درمان برای کلاهبرداری از شهروندان خبر داد.

بر اساس اعلام مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، این فرد با برقراری ارتباط با افرادی که آگهی فروش خودرو منتشر کرده بودند، اعتماد آنان را جلب کرده و سپس با ادعای امکان جذب نیروی شرکتی در مراکز زیرمجموعه دانشگاه، از متقاضیان کار مبالغی دریافت کرده است.

مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با هشدار درباره این شیوه کلاهبرداری، تأکید کرد: جذب نیرو در مراکز زیرمجموعه دانشگاه صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی و مجاری اعلام‌شده از سوی دانشگاه انجام می‌شود.

این مدیریت از شهروندان خواست به وعده‌های استخدامی افراد ناشناس اعتماد نکنند و از پرداخت هرگونه وجه در قبال وعده جذب و استخدام خودداری کنند.

کد مطلب 6990319

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