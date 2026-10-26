به گزارش خبرگزاری مهر، یاراله کاکولوند در جریان برگزاری مراسم خون‌بس و صلح‌وسازش در شهرستان الیگودرز، با قدردانی از تلاش بزرگان، ریش‌سفیدان و معتمدان محلی، سنت‌های اصیل صلح و سازش را از ظرفیت‌های مهم اجتماعی برای جلوگیری از گسترش اختلافات و بازگشت آرامش به خانواده‌ها دانست.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگ گذشت و بخشش در میان اقوام و طوایف، به‌ویژه طایفه بختیاری، اظهار کرد: گذشت و سازش، افزون بر آنکه از ارزش‌های والای انسانی و اجتماعی به شمار می‌رود، راهکاری مؤثر برای حفظ پیوندهای خانوادگی، کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تداوم درگیری‌هاست.

معاون قضایی دادگستری کل لرستان با تأکید بر نقش ریش‌سفیدان و معتمدان در حل اختلافات، افزود: بزرگان محلی با تکیه بر تجربه، خرد و شناختی که از مناسبات اجتماعی و خانوادگی دارند، می‌توانند در نزدیک کردن طرفین اختلاف و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو و تفاهم نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند.

کاکولوند با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ گفت‌وگو به‌جای انتقام‌جویی، خاطرنشان کرد: گذشت از حق شخصی و انتخاب مسیر صلح و سازش، جلوه‌ای از بزرگواری و مسئولیت‌پذیری است که می‌تواند زمینه‌ساز آرامش پایدار در خانواده‌ها و جامعه باشد.

وی همچنین بر ضرورت حمایت مستمر دستگاه قضایی از ظرفیت‌های مردمی و شوراهای حل اختلاف تأکید کرد و گفت: استفاده از توان بزرگان، ریش‌سفیدان و معتمدان در کنار سازوکارهای رسمی حل اختلاف، می‌تواند به پیشگیری از وقوع جرائم، کاهش تنش‌های اجتماعی و جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضایی کمک کند.

تأکید بر نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ بخشش

رئیس حل اختلاف استان لرستان در ادامه با اشاره به نقش رسانه‌ها در ترویج ارزش‌های اجتماعی، خواستار بازتاب گسترده‌تر رویدادهای مرتبط با صلح و سازش شد و بیان کرد: معرفی تجربه‌های موفق در زمینه گذشت و حل مسالمت‌آمیز اختلافات می‌تواند به تقویت این فرهنگ در میان نسل جوان کمک کند.

وی افزود: هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، شوراهای حل اختلاف و معتمدان محلی، ظرفیتی ارزشمند برای تحکیم امنیت اجتماعی و گسترش فرهنگ تفاهم در استان است و باید با برنامه‌ریزی و حمایت مستمر تقویت شود.

مراسم خون‌بس و صلح‌وسازش در شهرستان الیگودرز با هدف پایان دادن به اختلافات و فراهم کردن زمینه آشتی میان خانواده‌ها برگزار شد؛ آیینی که نقش سنت‌های بومی، میانجی‌گری بزرگان و فرهنگ گذشت را در حل اختلافات و تقویت همبستگی اجتماعی برجسته می‌کند.