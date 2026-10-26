به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ مهدی بختیاری‌زاده با اشاره به اجرای طرح ارزان‌سازی کالاها در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهر تهران گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تهرانی‌ها در هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهر تهران ۲۲ همت سود کرده‌اند.

وی با اشاره به اختلاف قیمت محصولات عرضه شده در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار به نسبت سطح شهر در سال ۱۴۰۴ افزود: طبق گزارش بانک مرکزی در گروه محصولات میوه در سال ۱۴۰۴ میانگین اختلاف قیمت سازمان با سطح شهر ۴۲ درصد، در گروه محصولی سبزیجات حدود ۳۰ درصد، در گروه محصولی حبوبات حدود ۲۷ درصد و در اقلام پروتئینی بسته به نوع محصول از ۱۱ تا ۲۳ درصد پایین‌تر از قیمت سطح شهر بوده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: این میزان اختلاف قیمت ، تنها شامل برخی اقلام از گروه‌های کالایی ( کالاهای پرمصرف) بوده که در گزارشات هفتگی بانک مرکزی بررسی شده است اما اختلاف قیمت تمامی محصولات عرضه شده در سازمان با میانگین سطح شهر بالاتر از این درصدها بوده و شامل اقلام و محصولاتی ازگروه‌های کالایی به مراتب بیشتری است.

وی بیان کرد: همچنین میزان صرفه جویی اقتصادی حاصل از خرید برخی انواع محصولات توسط شهروندان از سازمان در۱۱ماهه سال ۱۴۰۴ معادل ۱۵ همت است.

مهدی بختیاری‌زاده با اشاره به میزان سود تهرانی‌ها در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز یادآور شد: تا کنون طبق گزارش‌های بانک مرکزی میانگین اختلاف قیمت سازمان با سطح شهر در گروه محصولی میوه جات؛حدود۳۸ درصد، در گروه محصولی سبزیجات حدود۲۷ درصد، در گروه محصولی حبوبات؛حدود ۳۳ درصد و در اقلام گروه پروتئینی بسته به نوع محصول ؛از۷ تا ۲۲ درصد پایین‌تر از سطح شهر بوده است.

وی تاکید کرد: همچنین میزان صرفه جویی اقتصادی حاصل از خرید برخی انواع محصولات توسط شهروندان از سازمان در۶ ماه اول سال ۱۴۰۵ معادل ۷ همت است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در ادامه گفت: در مجموع شهروندان تهرانی از فروردین سال ۱۴۰۴ تا شهرویور ۱۴۰۵ حدود ۲۲ همت در هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران سود کرده‌اند.

وی افزود: اجرای طرح ارزان‌سازی قیمت محصولات و کالاهای اساسی در بازارها و میادین میوه و تره‌بار توسط سازمان با هدف بالا بردن توان خرید مردم از جمله دلایلی است که باعث شده شهروندان تهرانی در هنگام خرید از بازارهای میوه و تره‌بار شهر تهران این چنین سود کنند.

