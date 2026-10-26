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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

برخورد قضایی با عاملان احداث جاده غیرمجاز در اراضی ملی بندپی

برخورد قضایی با عاملان احداث جاده غیرمجاز در اراضی ملی بندپی

بابل- رئیس حوزه قضایی بخش بندپی، از توقیف یک دستگاه بیل زنجیری به‌دلیل احداث جاده غیرمجاز در جنگل‌های بالادست منطقه شیخ‌موسی شهرستان بابل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم اکبری پیش از ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در راستای صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تخریب مراتع و عرصه‌های طبیعی، یک دستگاه بیل زنجیری (لودر) که اقدام به احداث جاده غیرمجاز در جنگل‌های بالادست منطقه شیخ‌موسی کرده بود، با صدور دستور قضایی توقیف شد.

وی ادامه داد: این اقدام با حضور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان بابل و سرجنگلبان شیخ‌موسی و با همکاری فرمانده پاسگاه انتظامی بخش بندپی انجام گرفت و دستگاه متخلف به پارکینگ منتقل شد.

رئیس حوزه قضایی بخش بندپی تصریح کرد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از هرگونه تجاوز و تخریب اراضی ملی، از اولویت‌های دستگاه قضایی و یگان حفاظت منابع طبیعی است و با متخلفان مطابق قانون برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد شد.

اکبری خاطرنشان کرد: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و بررسی ابعاد موضوع و شناسایی سایر عوامل دخیل در این تخلف، در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6990333

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