رصد آسمان با تلسکوپ؛ شب علمی دانشجویان دانشگاه لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه علمی «رصد آسمان با تلسکوپ» با هدف آشنایی دانشجویان با پدیده‌های آسمانی و گسترش نشاط اجتماعی، در مجتمع خوابگاهی سایت مرکزی دانشگاه لرستان برگزار شد.

این برنامه شامگاه یکشنبه در محوطه ورودی دانشکده علوم پایه و ویژه دانشجویان ساکن مجتمع خوابگاهی سایت مرکزی دانشگاه لرستان برگزار شد.

پیوند فعالیت‌های علمی و اوقات فراغت دانشجویان

این رویداد با هدف آشنایی دانشجویان با پدیده‌های آسمانی، تقویت فضاهای علمی و تفریحی، غنی‌سازی اوقات فراغت و گسترش نشاط اجتماعی در سراهای دانشجویی برنامه‌ریزی شده بود.

در جریان برگزاری این برنامه، مهرداد دادستانی، رئیس دانشگاه لرستان، به همراه امین صالحی، رئیس دانشکده علوم پایه، احمد محمدنژاد، معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه، محمد یاراحمدی و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه حضور یافتند و ضمن بازدید از این رویداد، با دانشجویان به گفت‌وگو پرداختند.

همکاری مجموعه‌های دانشگاهی در برگزاری برنامه

برنامه «رصد آسمان با تلسکوپ» از سوی اداره خانه‌های فرهنگ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، با همکاری انجمن علمی دانشجویی فیزیک و دانشکده علوم پایه برگزار شد و با استقبال دانشجویان همراه بود.