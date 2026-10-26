به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در مراسم جشنواره موبایلی حریم تهران که با همکاری خانه روزنامه‌نگاران شهر برگزار شد، با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده حریم پایتخت اظهار کرد: امیدواریم این برنامه سرآغاز همکاری‌های جدید میان بخش‌های مختلف شهرداری تهران و خانه روزنامه‌نگاران شهر باشد و ظرفیت تازه‌ای برای تقویت ارتباط و تعامل مدیریت شهری با اهالی رسانه ایجاد کند.

وی با اشاره به نقش خانه روزنامه‌نگاران شهر در گردهمایی خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان و تولیدکنندگان محتوای رسانه‌ای افزود: این مجموعه می‌تواند محلی برای پیگیری مسائل اهالی رسانه و برگزاری نشست‌ها و دورهمی‌های تخصصی باشد. در مقابل، شهرداری تهران نیز می‌تواند از این ظرفیت برای معرفی ابعاد مختلف فعالیت‌ها، اقدامات و خدمات خود استفاده کند.

سخنگوی شهرداری تهران با تبریک برگزاری جشنواره موبایلی حریم تهران، این رویداد را نمونه‌ای از نگاه فرهنگی و هنرمندانه به موضوع حریم دانست و گفت: در مجموعه شهرداری تهران، حریم معمولاً با چالش‌ها، مشکلات، تخلفات و بحران‌هایی همراه است که مدیریت شهری باید با آنها مواجه شود؛ در حالی که حریم تهران، علاوه بر ضرورت حفاظت، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های گردشگری و محیط‌زیست دارد.

محمدخانی با اشاره به وسعت حدود ۷۳۰ کیلومترمربعی تهران و جایگاه این کلان‌شهر در میان ابرشهرهای جهان ادامه داد: تهران شهری تاریخی است و حریم آن نیز از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری قابل‌توجهی برخوردار است که می‌تواند با معرفی مناسب، بیشتر مورد توجه مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به مستندی درباره گونه‌های زیستی و پرندگان تهران بیان کرد: در این مستند با گونه‌های متنوعی از پرندگان و موجودات زنده آشنا شدیم که مشاهده آنها برای بسیاری از ما که از کودکی در تهران زندگی کرده‌ایم، شگفت‌انگیز بود. معمولاً تصور می‌کنیم چنین گونه‌هایی را باید در مستندهای حیات‌وحش آفریقا یا آمریکای لاتین ببینیم، در حالی که گونه‌های متعددی در همین شهر و در کنار همه مشکلات زیست‌محیطی آن زندگی می‌کنند.

سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر ضرورت معرفی این ظرفیت‌ها از طریق رسانه و هنر افزود: اگر جاذبه‌های طبیعی حریم تهران به‌درستی معرفی و در قالب تولیدات رسانه‌ای و هنری شناخته شوند، می‌توانند مسیرهای جدیدی برای توسعه گردشگری و بهره‌برداری متناسب از ظرفیت‌های پیرامونی شهر ایجاد کنند.

محمدخانی تصریح کرد: اگر نگاه ما به حریم صرفاً صیانتی باشد و حفاظت از آن را تنها در جلوگیری از ساخت‌وساز خلاصه کنیم، مسیر محدودی پیش روی خود قرار داده‌ایم؛ اما با تقویت نگاه هنرمندانه، اجتماعی و فرهنگی می‌توان زمینه‌ای تازه برای شناخت و توجه به این محدوده فراهم کرد.

وی با بیان اینکه حریم پایتخت باید متناسب با جایگاه تاریخی و فرهنگی تهران مورد توجه قرار گیرد، گفت: این محدوده ظرفیت‌های بسیاری دارد که بخشی از آنها می‌تواند در قالب جشنواره‌های موبایلی و تولیدات رسانه‌ای معرفی شود. این رویکرد به معنای توسعه ساخت‌وساز نیست، بلکه بر شناسایی ظرفیت‌ها و بهره‌برداری متناسب از آنها تأکید دارد.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به نقش مشارکت شهروندان در حفاظت از حریم خاطرنشان کرد: اگر ارتباط ذهنی و فرهنگی مردم با حریم شهر تقویت شود و شهروندان با زیبایی‌ها و ظرفیت‌های آن آشنا شوند، مشارکت آنها نیز می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌ها و مدیریت بهتر این محدوده مؤثر باشد. استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل مسائل شهری، یکی از مسیرهای قابل‌توجه در حکمرانی مشارکتی است.

محمدخانی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم این رویداد گفت: نباید به این قدم نخست اکتفا کرد؛ بلکه باید برنامه‌های بیشتری برای آشنایی مردم با زیبایی‌های حریم تهران برگزار شود. امیدواریم در ادامه شاهد جشنواره‌های مستند و تولیدات موبایلی متناسب با ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی و ذائقه مخاطبان امروز باشیم تا جلوه‌های مختلف حریم پایتخت بیش از پیش معرفی شود.