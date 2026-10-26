تجلیل از ۱۰ عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان در فهرست دانشمندان برتر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از این پژوهشگران با حضور دکتر مهرداد دادستانی، رئیس دانشگاه لرستان و دکتر حسین حاتمی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.

طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای پژوهشگران

در این نشست، اعضای هیئت علمی حاضر در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره موضوعات مختلف پژوهشی، از جمله وضعیت آزمایشگاه‌ها و گرنت‌های پژوهشی، با رئیس دانشگاه و معاون پژوهش و فناوری در میان گذاشتند.

ملاک‌های ارزیابی دانشمندان برتر جهان

فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان بر پایه داده‌های پایگاه اسکوپوس (Scopus) و با استفاده از شاخص ترکیبی C-score تهیه می‌شود و از نظام‌های شناخته‌شده بین‌المللی برای ارزیابی تأثیرگذاری پژوهشی به شمار می‌رود.

در این ارزیابی، علاوه بر تعداد استنادات علمی، شاخص‌هایی همچون شاخص اچ (h-index)، شاخص اچ‌ام (hm-index)، الگوی همکاری‌های علمی و جایگاه نویسنده در مقالات نیز برای سنجش میزان تأثیرگذاری پژوهشگران مورد توجه قرار می‌گیرد.

۱۰ پژوهشگر دانشگاه لرستان در فهرست جهانی

بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۵، اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان حاضر در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان، عبارت‌اند از:

۱. دکتر حمزه امیری، رشته زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه؛

۲. دکتر محسن ایزدی، رشته مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی؛

۳. دکتر حکیمه تیموری‌نیا، رشته نانوشیمی، دانشکده شیمی؛

۴. دکتر احمد جهان‌بخشی، رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی؛

۵. دکتر امیرحمزه حقی‌آبی، رشته علوم آب، دانشکده کشاورزی؛

۶. دکتر صبا دلیران، رشته شیمی آلی، دانشکده شیمی؛

۷. دکتر مسعود علیرضایی، رشته علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی؛

۸. دکتر علی فرمانی، رشته مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی؛

۹. دکتر رحیم ملک‌نیا، رشته جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی؛

۱۰. دکتر یعقوب منصورپناه، رشته شیمی کاربردی، دانشکده شیمی.