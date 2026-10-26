به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی صبح دوشنبه در دیدار با مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین با اشاره به جایگاه و نقش مؤثر دو مجموعه در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌ها و گسترش همکاری‌های دوجانبه برای ارتقای کیفیت خدمات به جامعه هدف تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت خدمات بهزیستی و هلال‌احمر در حمایت از گروه‌های نیازمند و آسیب‌پذیر، همکاری و هماهنگی میان این دو مجموعه را زمینه‌ساز افزایش اثربخشی اقدامات حمایتی دانست.

غلامرضایی با تأکید بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری در ارائه خدمات حمایتی، بر شناسایی ظرفیت‌های مشترک و هماهنگی بیشتر در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: تعامل میان دستگاه‌های حمایتی می‌تواند به استفاده بهینه از امکانات موجود و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای جامعه هدف کمک کند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین همچنین بر اهمیت تداوم ارتباط و تبادل تجربه میان مجموعه‌های فعال در حوزه حمایت اجتماعی تأکید کرد و توسعه همکاری‌های مشترک را زمینه‌ای برای تقویت خدمات‌رسانی به افراد و خانواده‌های نیازمند دانست.