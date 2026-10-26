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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

همکاری بهزیستی و هلال‌احمر قزوین برای ارتقای خدمات گسترش می‌یابد

همکاری بهزیستی و هلال‌احمر قزوین برای ارتقای خدمات گسترش می‌یابد

قزوین- مدیرکل بهزیستی استان قزوین با تأکید بر هم‌افزایی ظرفیت‌های بهزیستی و هلال‌احمر، گسترش همکاری‌های مشترک را راهکاری برای افزایش اثربخشی خدمات به اقشار آسیب‌پذیر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی صبح دوشنبه در دیدار با مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین با اشاره به جایگاه و نقش مؤثر دو مجموعه در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌ها و گسترش همکاری‌های دوجانبه برای ارتقای کیفیت خدمات به جامعه هدف تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت خدمات بهزیستی و هلال‌احمر در حمایت از گروه‌های نیازمند و آسیب‌پذیر، همکاری و هماهنگی میان این دو مجموعه را زمینه‌ساز افزایش اثربخشی اقدامات حمایتی دانست.

غلامرضایی با تأکید بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری در ارائه خدمات حمایتی، بر شناسایی ظرفیت‌های مشترک و هماهنگی بیشتر در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: تعامل میان دستگاه‌های حمایتی می‌تواند به استفاده بهینه از امکانات موجود و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای جامعه هدف کمک کند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین همچنین بر اهمیت تداوم ارتباط و تبادل تجربه میان مجموعه‌های فعال در حوزه حمایت اجتماعی تأکید کرد و توسعه همکاری‌های مشترک را زمینه‌ای برای تقویت خدمات‌رسانی به افراد و خانواده‌های نیازمند دانست.

کد مطلب 6990350

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