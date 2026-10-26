به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر دوشنبه درهفتمین نشست شورای اداری شهرستان دیلم ، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه قائد شهید امت، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا تأکید کرد و این طرح را از زیرساخت‌های اساسی برنامه‌ریزی برای توسعه کشور دانست.

وی با اشاره به آغاز سرشماری از دوم آبان و ادامه آن تا ۳۰ آبان اظهار کرد: تکمیل اطلاعات موجود، رفع نواقص احتمالی و افزایش دقت داده‌های جمعیتی، نقش مهمی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور دارد و تحقق این هدف مستلزم همکاری مردم است.

فرماندار دیلم با تأکید بر اهمیت اعتمادسازی در اجرای این طرح افزود: مأموران سرشماری با لباس مشخص، کارت شناسایی و خودروهای اختصاصی برای انجام مأموریت مراجعه خواهند کرد؛ ازاین‌رو، اطلاع‌رسانی مناسب درباره فرایند سرشماری و نحوه شناسایی مأموران می‌تواند زمینه‌ساز افزایش همکاری و مشارکت مردم باشد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره انتخابات پیش‌رو گفت: شهرستان دیلم آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارد و اقدامات موردنیاز در این زمینه در حال پیگیری است.

وی افزود: زمان برگزاری انتخابات در انتظار اعلام رسمی از سوی ستاد انتخابات کشور است و فرایندهای اجرایی مطابق دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های رسمی دنبال خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با حوادث احتمالی، بر لزوم توجه به شرایط جوی و احتمال بارندگی تأکید کرد و خواستار پیش‌بینی تمهیدات لازم، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و آماده‌سازی امکانات و تجهیزات برای مدیریت بحران شد.

فرماندار دیلم با اشاره به احتمال افزایش ورود مسافران به شهرستان، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر برای ارائه خدمات مطلوب تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر برای پاسخ‌گویی مناسب به نیازهای مسافران شد.

کاظمی در ادامه، با اشاره به سامانه فوریت‌های اداری فواد ۱۲۸، بر ضرورت رسیدگی به درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی مردم و ارتقای کیفیت خدمات اداری تأکید کرد.

وی با اشاره به انجام بازرسی‌هایی از ادارات شهرستان افزود: کیفیت ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان توسط بازرسان مورد بررسی قرار می‌گیرد و نحوه پاسخ‌گویی به مردم و رسیدگی به مطالبات آنان از محورهای مهم ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

فرماندار دیلم خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با نظارت مستمر بر روند ارائه خدمات، برای رفع مشکلات، تسهیل امورات مردم و افزایش رضایتمندی مراجعه‌کنندگان تلاش کنند.