معاون استاندار بوشهر: ۷۵۰ پروژه نیمه تمام استانی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجائی صبح دوشنبه در دهمین جلسه شورای فنی استان بوشهر با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام اظهار کرد: با توجه به وجود قریب ۷۵۰ پروژه نیمه تمام استانی و ده‌ها طرح نیمه تمام ملی و محدودیت منابع مالی و اعتبارات تخصیصی، ضروری است طرح‌های عمرانی بر اساس میزان اثربخشی و پاسخگویی به حل چالش‌ها و مسایل استان،‌ پیشرفت فیزیکی و زمان بهره‌برداری اولویت‌بندی شوند تا منابع موجود با بیشترین اثربخشی هزینه شود.

وی با تأکید بر نقش شورای فنی در این زمینه افزود: باید با استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی اعضای کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای فنی، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و اساتید مجرب دانشگاه، چارچوبی مشخص برای پایش، ارزیابی و اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام تدوین شود تا نتایج آن در تصمیم‌گیری‌های عمرانی و برنامه‌ریزی برای توزیع و تخصیص اعتبارات مورد استفاده قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر، بهره‌گیری از توان دانشگاهی را راهکاری برای تقویت فرآیند پایش و ارزیابی پروژه‌ها دانست و بر ضرورت تدوین پیشنهادهای کارشناسی برای استفاده مؤثرتر از این ظرفیت در شورای فنی استان تأکید کرد.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر به مناسبت هفته استاندارد گزارشی از موضوعات مرتبط با حوزه استاندارد ارائه کرد.

همچنین دستورکارهای جلسه شورای فنی استان بررسی شد و حاضران درباره موضوعات تخصصی مطرح‌شده به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.