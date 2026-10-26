به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی با صدور پیامی از اقشار مختلف مردم استان برای حضور در رزمایش «جان‌فدا» دعوت کرد.

استاندار لرستان در این پیام با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها طی ۲۴۰ شب گذشته، این حضور را جلوه‌ای از میهن‌پرستی، همبستگی ملی و ایستادگی ملت ایران در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور دانست.

رزمایش جان‌فدا؛ نمایش همبستگی ملی

در بخشی از پیام استاندار لرستان آمده است: حضور تاریخی، وحدت‌آفرین و پرصلابت ملت ایران در خیابان‌ها، در پی حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی و با گذشت ۲۴۰ شب، جلوه‌هایی از میهن‌پرستی و همبستگی را در حافظه تاریخی این سرزمین و در برابر چشمان جهانیان به ثبت رسانده است.

شاهرخی در ادامه، این حضور را نماد همدلی، انسجام و ایستادگی ملت ایران در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور توصیف کرده و آن را فصل تازه‌ای از تاب‌آوری اجتماعی در برابر تهدیدهای دشمنان دانسته است.

دعوت از مردم لرستان برای حضور در رزمایش

استاندار لرستان در این پیام با اشاره به آنچه شکست دشمن در نبرد نظامی و مواجهه با رزمندگان مدافع ایران اسلامی خوانده، تأکید کرده است که دشمن با توطئه‌ها و دسیسه‌های مختلف در پی القای ناامیدی در میان ملت ایران است.

وی در پایان از تمامی اقشار مردم شریف و نجیب لرستان دعوت کرده است با حضور پرشور در رزمایش «جان‌فدا» که ششم آبان‌ماه برگزار می‌شود، بار دیگر اقتدار ملی و ارادت خود را به ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

این پیام روز دوشنبه چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵ از سوی اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان منتشر شده است.