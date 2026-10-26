به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «بانوان، عدالت در سلامت» ظهر دوشنبه در استانداری آذربایجان‌شرقی با محوریت تحولات جمعیتی، سلامت باروری و عدالت جنسیتی در نظام سلامت برگزار شد و کارشناسان در آن نسبت به کاهش نرخ باروری و افزایش سهم سالمندان در ساختار جمعیتی استان هشدار دادند.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این نشست، نرخ باروری کلی در آذربایجان‌شرقی به کمتر از سطح جانشینی رسیده است؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند تعادل میان جمعیت در سن کار و جمعیت سالمند را برهم بزند و پیامدهایی برای آینده اقتصادی و اجتماعی استان به دنبال داشته باشد.

موانع اقتصادی فرزندآوری

تأخیر در ازدواج، افزایش سن فرزندآوری و تمایل خانواده‌ها به داشتن فرزندان کمتر از موضوعات بررسی‌شده در این نشست بود. کارشناسان، تورم، مشکلات معیشتی، هزینه‌های مسکن و نگرانی جوانان درباره آینده را از موانع مهم فرزندآوری عنوان کردند.

تداوم این شرایط می‌تواند در سال‌های آینده، تأمین نیروی کار را با دشواری مواجه کند و فشار بیشتری بر صندوق‌های بازنشستگی و نظام سلامت وارد آورد.

محمد رهبر، رئیس گروه اجتماعی بهداشت و درمان آموزش پزشکی، در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از فرصت جمعیتی استان اظهار کرد: تحقق عدالت در سلامت بدون توجه به پایداری نسل‌ها و پویایی ساختار سنی جامعه امکان‌پذیر نیست.

وی حمایت واقعی و ساختاری از زنان در سنین باروری، زوج‌های جوان و خانواده‌های دهک‌های متوسط و پایین درآمدی را ضروری دانست و هشدار داد: در صورت بی‌توجهی به این موضوع، آذربایجان‌شرقی در آینده با کمبود نیروی کار، کاهش پویایی اقتصادی و افزایش فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و نظام سلامت روبه‌رو خواهد شد.

ضرورت اجرای قانون جوانی جمعیت

رهبر با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با سالمندی جمعیت گفت: پنجره جمعیتی استان با سرعت در حال بسته‌شدن است و برای جبران روندهای موجود، فرصت زیادی باقی نمانده است.

وی اجرای دقیق قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را ضروری دانست و بر تدوین راهکارهای حمایتی متناسب با شرایط اقتصادی و اقلیمی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد.

به گفته وی، تسهیلات مالی به‌تنهایی کافی نیست و باید در کنار حمایت‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی متناسب با شرایط خانواده‌ها نیز تقویت شود.

در پایان این نشست، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، نهادهای حمایتی و رسانه‌ها برای افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت خانواده، کاهش موانع اقتصادی فرزندآوری و ارتقای شاخص‌های عدالت در سلامت بانوان تأکید شد