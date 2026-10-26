به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، ماژول تحلیل عملکرد میدان (Field Performance Analysis یا FPA) در نمایشگاه دستاوردهای برنامه هاتف در دانشگاه صنعتی شریف، با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، معرفی شده است. این رویداد با هدف نمایش ظرفیت‌های فناورانه و معرفی دستاوردهای دانشگاهی برگزار می‌شود و ماژول تحلیل عملکرد میدان نیز نمونه‌ای از توسعه راهکارهای نرم‌افزاری در حوزه مهندسی بهره‌برداری نفت به شمار می‌رود.

مدیریت داده‌های تولیدی؛ گامی برای تحلیل دقیق‌تر چاه‌ها

یکی از بخش‌های اصلی ماژول تحلیل عملکرد میدان، مدیریت داده‌های تولیدی است. در این بخش، اطلاعات مربوط به چاه‌ها دسته‌بندی، پاک‌سازی و اصلاح می‌شوند تا داده‌های مورد نیاز برای تحلیل عملکرد تولیدی با کیفیت مناسب در دسترس باشند.

این ماژول همچنین امکان ایجاد داده‌های جدید و مدیریت نیازهای اطلاعاتی مهندسان نفت را فراهم می‌کند؛ قابلیتی که می‌تواند به سامان‌دهی اطلاعات و تسهیل فرایند بررسی وضعیت تولید چاه‌ها کمک کند.

پیش‌بینی تولید آینده و تحلیل رفتار چاه‌ها

پیش‌بینی تولید آینده یکی از قابلیت‌های ماژول تحلیل عملکرد میدان است. این ابزار با تلفیق داده‌های تولیدی و روش‌های تحلیلی، زمینه بررسی روند تولید و ارزیابی عملکرد چاه‌ها را فراهم می‌سازد.

استفاده از محاسبات آماری و احتمالاتی نیز امکان تحلیل دقیق‌تر داده‌ها و بررسی رفتار تولیدی چاه‌ها را فراهم می‌کند. ترکیب این قابلیت‌ها، بستری برای شناخت بهتر وضعیت تولید و پشتیبانی از فرایندهای مهندسی بهره‌برداری ایجاد می‌کند.

توسعه راهکارهای نرم‌افزاری در مهندسی بهره‌برداری نفت

توسعه ماژول FPA در چارچوب نرم‌افزار جامع مهندسی بهره‌برداری ProMate و در قالب طرح هاتف، بر یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و تحلیل عملکرد تولیدی چاه‌ها متمرکز است. این رویکرد، دسترسی به اطلاعات سامان‌یافته و ابزارهای تحلیلی را در یک بستر مشترک فراهم می‌کند و به مهندسان نفت امکان می‌دهد داده‌های تولیدی را با رویکردی جامع‌تر بررسی کنند.

معرفی این ماژول در نمایشگاه دستاوردهای برنامه هاتف، فرصتی برای آشنایی با ظرفیت‌های توسعه نرم‌افزارهای تخصصی و راهکارهای فناورانه در حوزه مهندسی نفت فراهم می‌کند.