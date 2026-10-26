بیش از ۴۰ هزار پرونده مرتبط با موقوفات در مراجع قضایی در جریان است

حجت الاسلام عادل: ارتقای فرهنگ وقف نیازمند همکاری دستگاه‌هاست؛ وقف، ظرفیتی برای خدمت به جامعه



معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری کارآمد از ظرفیت بیش از ۲۱۶ هزار موقوفه کشور، ارتقای فرهنگ وقف را نیازمند مشارکت و همکاری دستگاه‌های مختلف دانست و بر ضرورت اعتمادسازی عمومی از طریق تبیین آثار و برکات وقف در زندگی مردم تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه کارگروه ملی سند برنامه ارتقای فرهنگ وقف با حضور نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حوزه‌های علمیه، سازمان صداوسیما، شورای عالی فضای مجازی، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در محل امامزاده صالح(ع) تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، در این نشست با اشاره به پیشینه ارزشمند سنت وقف و ظرفیت‌های موجود برای گسترش آن اظهار کرد: با توجه به سابقه و جایگاه وقف در جامعه، زمینه مناسبی برای تقویت و ترویج این سنت حسنه وجود دارد و باید برای ارتقای فرهنگ وقف تلاش کنیم.

وی با تأکید بر اینکه سازمان اوقاف امانت‌دار موقوفات است، افزود: این سازمان موظف است موقوفات را با شیوه‌های کارآمد و متناسب با نیازهای روز جامعه اداره و بهره‌برداری کند تا مردم آثار و برکات وقف را به‌صورت ملموس در زندگی خود ببینند.

وجود 8 هزار مدرسه وقفی در کشور

حجت الاسلام عادل با اشاره به نقش موقوفات در توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و درمانی کشور تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به برکت موقوفاتی انجام می‌شود که واقفان با نیت خیرخواهانه خود برای خدمت به جامعه اختصاص داده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد: حدود ۸ هزار مدرسه وقفی در کشور وجود دارد و بسیاری از بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه نیز از ظرفیت موقوفات بهره‌مند هستند.

وی با بیان اینکه وقف از مردم و برای مردم است، گفت: وقف بر پایه نیت خیرخواهانه واقفان شکل می‌گیرد و صیانت از موقوفات و بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های آن‌ها برای رفع نیازهای جامعه، ضرورتی اساسی است. در حال حاضر، حدود ۲۱۶ هزار موقوفه و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار رقبه در کشور وجود دارد که مدیریت صحیح این ظرفیت عظیم می‌تواند زمینه‌ساز توسعه خدمات عمومی باشد.

همکاری دستگاه‌های مختلف برای ارتقای فرهنگ وقف

حجت الاسلام عادل در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تدوین و اجرای سند ارتقای فرهنگ وقف اظهار کرد: در چارچوب نگاشت نهادی این سند و بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، همکاری‌های خوبی با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، شهرداری، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، بسیج مستضعفین، سازمان بهزیستی، وزارت علوم و قوه قضائیه شکل گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق موقوفات افزود: بیش از ۴۰ هزار پرونده مرتبط با موقوفات در مراجع قضایی در جریان است و سازمان اوقاف پیگیری حقوق موقوفات و احقاق حقوق آن‌ها را دنبال می‌کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین از راه‌اندازی سامانه مزایده و تشکیل کارگروه وصول مطالبات خبر داد و گفت: در راستای افزایش شفافیت، فرآیندهای مربوط به مزایده و کارشناسی املاک مورد توجه قرار گرفته و کارشناسی‌ها با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود.

صیانت از موقوفات و ایجاد وقف‌های جدید در کانون توجه

محمدعلی خسروی، پیشکسوت عرصه وقف، نیز در این نشست با اشاره به محورهای سند ارتقای فرهنگ وقف اظهار کرد: در این سند به چهار موضوع مهم اشاره شده که از جمله آن‌ها می‌توان به صیانت از موقوفات، درآمدزایی و ایجاد وقف‌های جدید اشاره کرد.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و موضوع فدک، بر اهمیت صیانت از موقوفات تأکید کرد و گفت: یکی از وظایف سازمان اوقاف، حفاظت از موقوفات و پاسداری از حقوق مربوط به آن‌هاست.

مردم با مشاهده آثار وقف، مشارکت بیشتری خواهند داشت

حجت‌الاسلام بی‌آزار تهرانی، تولیت آستان مقدس امامزاده صالح(ع)، با اشاره به رویکرد فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف در سال‌های اخیر اظهار کرد: پس از تصدی حجت‌الاسلام خاموشی، توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در بقاع متبرکه مورد تأکید قرار گرفت و طرح «افق» نیز در همین راستا اجرا می‌شود.

وی افزود: هر اندازه مردم آثار و نتایج وقف را در زندگی خود مشاهده کنند، با انگیزه بیشتری در این مسیر مشارکت خواهند کرد.

تولیت آستان مقدس امامزاده صالح(ع) با اشاره به اقدامات اجتماعی صورت‌گرفته در این زمینه گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ مورد آزادی زندانیان با کمک‌های مردمی محقق شده و اقدامات حمایتی برای دستگیری از نیازمندان نیز در جریان است.

حجت الاسلام بی‌آزار تهرانی تأکید کرد: اگر ظرفیت‌های وقف در مسیر کمک‌رسانی عینی به مردم به کار گرفته شود، مشارکت عمومی نیز تقویت خواهد شد و امامزادگان می‌توانند پایگاه اجتماعی مؤثری برای اجرای این اقدامات باشند.

سند ارتقای فرهنگ وقف باید پاسخگوی نیازهای زمان‌ها و مکان‌های مختلف باشد

حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت سند ارتقای فرهنگ وقف اظهار کرد: هدف از این سند، ایجاد فرهنگی است که مردم با اعتماد و اطمینان، دارایی‌ها و منافع خود را در قالب وقف برای حفظ و بهره‌مندی جامعه اختصاص دهند.

وی با اشاره به گزارش اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان اوقاف گفت: گزارش فعالیت‌های ارائه‌شده در این حوزه قابل‌توجه بود و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای به نتیجه رسیدن این سند، همکاری‌های لازم را دنبال خواهد کرد.

حجت الاسلام آقاتهرانی با تأکید بر ضرورت جامعیت سند ارتقای فرهنگ وقف افزود: این سند باید به‌گونه‌ای تدوین شود که پاسخگوی نیازهای زمان‌ها و مکان‌های مختلف باشد. برخی موقوفات با نیت‌هایی ایجاد شده‌اند که ممکن است با گذشت زمان، کاربرد پیشین خود را از دست داده باشند؛ ازاین‌رو، باید ظرفیت‌های قانونی و شرعی برای بهره‌برداری متناسب از آن‌ها در جهت نیازهای جامعه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب درباره اقدامات و خدمات سازمان اوقاف تأکید کرد.

اعتمادسازی و امیدآفرینی؛ هدف سند ارتقای فرهنگ وقف

قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، نیز با اشاره به اهداف تدوین سند ارتقای فرهنگ وقف اظهار کرد: این سند با هدف فراهم کردن زمینه همکاری دستگاه‌های فرهنگی و نهادهای مسئول در حوزه وقف با سازمان اوقاف تدوین شده است تا ارتقای فرهنگ وقف، اعتمادسازی و امیدآفرینی در جامعه با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: مردم باید از اقدامات و فعالیت‌های سازمان اوقاف اطلاع داشته باشند؛ چراکه آگاهی از خدمات و نتایج وقف می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر آنان را فراهم کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این سند خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که در چارچوب سند ارتقای فرهنگ وقف پای کار آمده‌اند، وظیفه دارند در حوزه مأموریت‌های خود برای ترویج و ارتقای فرهنگ وقف همکاری کنند.

صیانت از حقوق موقوفات نیازمند فرهنگ‌سازی و همکاری دستگاه‌هاست

مجتبی باقرزاده، مدیرکل املاک، مستغلات و امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه، در بخش پایانی این نشست با اشاره به اقدامات این سازمان برای تثبیت مالکیت موقوفات اظهار کرد: سازمان اوقاف در مسیر استیفای حقوق موقوفات، سنددار کردن آن‌ها و پیگیری‌های حقوقی با چالش‌های فرهنگی مواجه است.

وی افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های مختلف در زمینه فرهنگ‌سازی برای صیانت از موقوفات همکاری کنند تا اقدامات قانونی و حقوقی در این حوزه با همراهی و حمایت بیشتری انجام شود.