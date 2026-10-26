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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

ازلاله‌های واژگون تاچنارهای کهنسال؛۱۱اثر طبیعی اصفهان درآستانه ثبت ملی

ازلاله‌های واژگون تاچنارهای کهنسال؛۱۱اثر طبیعی اصفهان درآستانه ثبت ملی

اصفهان- مدیرمیراث فرهنگی استان اصفهان گفت:یازده اثر طبیعی در استان اصفهان، شامل رویشگاه‌های لاله واژگون و مجموعه‌ای از درختان شاخص، تأیید اولیه را برای ورود به فرایند ثبت ملی دریافت کردند.

امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان نشست کمیته تخصصی بررسی آثار استان و با حضور اعضای کمیته و کارشناسان مرتبط، ۱۱ اثر طبیعی پس از بررسی‌های کارشناسی برای طرح در کمیته ثبت ملی تأیید شدند.

وی افزود: در میان آثار طبیعی تأییدشده، دو رویشگاه لاله‌های واژگون در کوه‌چال و دره سیب شهرستان گلپایگان قرار دارند که در کنار درختان شاخص و کهنسال استان، بخشی از پرونده‌های پیشنهادی برای ثبت ملی را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: درخت توت دیزیچه در شهرستان مبارکه، چنار قدمگاه، چنار روستای کمجان و چنار حسینیه سرشک در شهرستان نطنز نیز از جمله آثار طبیعی تأییدشده برای طرح در فرایند ثبت ملی هستند.

کرم‌زاده بیان کرد: چنار باغ‌شاد و چنار مورکان در شهرستان لنجان، چنار ارمک در شهرستان کاشان، درختان سرو ده‌سرخ در شهرستان مبارکه و چنار وانشان در شهرستان گلپایگان نیز در فهرست آثار طبیعی بررسی‌شده قرار دارند که برای طرح در کمیته ثبت ملی تأیید شده‌اند.

وی همچنین از بررسی کارشناسی پرونده شش اثر تاریخی و فرهنگی استان خبر داد و گفت: مدرسه آیت‌الله سعیدی، خانه سهندی، کبوترخانه خانه علیجانی، حمام نیسیان، بقعه شاه‌فیروز و مسجد صفا از جمله آثاری هستند که پرونده‌های آن‌ها در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: پرونده این آثار پس از تکمیل مستندات موردنیاز، برای بررسی و تأیید نهایی و دریافت شماره ثبت ملی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارسال خواهد شد.

کد مطلب 6990383

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