به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، نهمین نشست «باهم برای ایران؛ گفت‌وگوی مسأله محور با تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد» امروز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. میزبانی این نشست را مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، و رضا امیدوار تجریشی، مدیرکل ارتباط مردمی ریاست جمهوری، بر عهده داشتند و در آن محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، محسن حسین‌لویی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، شهاب ناصری، نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران، و هادی مخملی، عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، همچنین روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها و نمایندگانی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف حضور داشتند.

در این نشست، روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها به نمایندگی از جامعه اصناف کشور، چالش‌ها و مشکلات حوزه اصناف و کسب‌وکارها از جمله عدم واریز مطالبات صنفی کالابرگ، مشکلات بازار لاستیک، وضعیت توزیع و عرضه آرد و نان، نوسانات نرخ ارز، چالش‌های موجود در راه‌اندازی شهرک‌های صنفی، مشکل واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنفی تولیدی، بیمه، مالیات و… را مطرح کردند و ضمن ارائه راهکارهای رفع موانع موجود، بر ضرورت توجه بیشتر و پیگیری مشکلات و چالش‌های اصناف تأکید نمودند.