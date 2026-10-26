حسین اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمار انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی، در مجموع ۶۱۱ هزار و ۶۱۳ کیلوگرم گوشت مرغ از ظرفیت کشتار مرغ زنده در مازندران تولید شده است.

وی افزود: از مجموع گوشت مرغ آماده طبخ ارسال‌شده به تهران، ۲۹۲ هزار و ۸۳۳ کیلوگرم به پایتخت اختصاص داشته که ۱۹۴ هزار و ۷۹۲ کیلوگرم آن در میادین و ۹۸ هزار و ۴۱ کیلوگرم در فروشگاه‌های تهران توزیع شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به توزیع مرغ در بازار داخلی استان بیان کرد: میزان گوشت مرغ توزیع‌شده در مازندران با احتساب محصولات قطعه‌بندی‌شده و کاله به ۴۲۲ هزار و ۴۹۲ کیلوگرم رسیده است.

اسلامی ادامه داد: بخشی از نیاز بازار استان نیز از طریق ظرفیت‌های تأمین در استان‌های همجوار گلستان و گیلان و همچنین زنجیره فروشگاهی افق کوروش تأمین می‌شود.

وی با اشاره به ارسال محصولات مرغی به سایر مناطق کشور گفت: در همین راستا، ۷۹ هزار و ۳۶۸ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ و ۴۴ هزار و ۷۵۰ قطعه مرغ زنده از مازندران به سایر استان‌ها ارسال شده است.

اسلامی خاطرنشان کرد: از مجموع مرغ‌های زنده ارسالی، ۳۷ هزار و ۷۵۰ قطعه به استان سمنان و هفت هزار قطعه به استان گلستان اختصاص داشته است.