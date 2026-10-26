سردار باستان: ۱۳ آبان نماد غلبه ایمان بر قدرت نظامی و فناوری غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی باستان، معاون معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نشست خبری تشریح برنامه‌های بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و هفته استکبارستیزی، با اشاره به تجربه مقاومت مردم کشورمان در جنگ‌های اخیر اظهار کرد: یکی از پیام‌های مهم این مقاومت آن بود که ایمان و اراده ملت‌ها می‌تواند در برابر برتری تسلیحاتی و فناوری قدرت‌های غربی بایستد.



وی با انتقاد از رویکرد آمریکا و کشورهای غربی در استفاده از علم و فناوری افزود: از نگاه ما، قدرت‌های غربی تا جایی از پیشرفت علمی و فناوری دیگر کشورها استقبال می‌کنند که این پیشرفت‌ها در مسیر منافع و مطامع خودشان باشد؛ در حالی که ملت بزرگ کشورمان در روزهای مقاومت نشان داد که برخورداری از ایمان، اراده و روحیه ایستادگی، عاملی مهم در مقابله با فشارها و تهدیدهاست.



معاون معاونت فرهنگی سپاه با اشاره به حمله به مراکز علمی و تحقیقاتی و شهادت شماری از استادان و متخصصان کشورمان گفت: هدف قرار گرفتن مراکز علمی و فناوری نشان می‌دهد که پیشرفت علمی و دستیابی کشورهای اسلامی، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، به توانمندی‌های بومی با مخالفت قدرت‌هایی روبه‌روست که نمی‌خواهند کشورمان به جایگاه شایسته خود در عرصه علم و فناوری دست یابد.



سردار باستان در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای بزرگداشت ۱۳ آبان گفت: مجموعه فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم امسال طراحی کرده است.



وی با بیان اینکه این برنامه‌ها در قالب ۱۵ رویکرد و برنامه کلان تدوین شده‌اند، به تشریح محورهای اصلی آن پرداخت و اظهار کرد: تبیین سابقه دشمنی آمریکا و کشورهای غربی با ملت ایران، بازخوانی آنچه شکست‌های راهبردی آمریکا در جنگ‌های تحمیلی اخیر توصیف می‌کنیم و تبیین دستاوردها و موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران از محورهای اصلی برنامه‌های امسال است.



معاون معاونت فرهنگی سپاه یکی دیگر از محورهای برنامه‌های ۱۳ آبان را استفاده از نمادهای ملی و انقلابی در اجتماعات مردمی عنوان کرد و گفت: حضور پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهدا در تجمعات، از جمله جلوه‌هایی است که در برنامه‌ریزی‌های امسال مورد توجه قرار گرفته است.



وی همچنین با اشاره به اهمیت عرصه رسانه و فضای مجازی افزود: در کنار برنامه‌های میدانی، از ظرفیت‌های رسانه‌ای و مجازی برای تبیین ابعاد مختلف ۱۳ آبان، بازخوانی ماهیت استکبار و انتقال پیام مقاومت به مخاطبان، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، استفاده خواهد شد.



سردار باستان محور دیگر برنامه‌ها را برگزاری تجمعات مردمی با مشارکت نوجوانان و جوانان دانست و تصریح کرد: مراسم روز ۱۳ آبان با محوریت نسل جوان و نوجوان و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود؛ حضوری که زمینه مشارکت فعال‌تر نسل جدید در برنامه‌های این مناسبت و آشنایی بیشتر آنان با مفاهیم استکبارستیزی را فراهم می‌کند.



وی در پایان با اشاره به همکاری مجموعه‌های مختلف برای اجرای برنامه‌های این روز، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای مسئول تأکید کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان هر سال یادآور سه رویداد تاریخی مهم، شامل تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در جریان اعتراض‌های سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ است؛ مناسبت‌هایی که در تقویم رسمی کشورمان با عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گرامی داشته می‌شوند.