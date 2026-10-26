سردار باستان: ۱۳ آبان نماد غلبه ایمان بر قدرت نظامی و فناوری غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی باستان، معاون معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نشست خبری تشریح برنامههای بزرگداشت یومالله ۱۳ آبان و هفته استکبارستیزی، با اشاره به تجربه مقاومت مردم کشورمان در جنگهای اخیر اظهار کرد: یکی از پیامهای مهم این مقاومت آن بود که ایمان و اراده ملتها میتواند در برابر برتری تسلیحاتی و فناوری قدرتهای غربی بایستد.
وی با انتقاد از رویکرد آمریکا و کشورهای غربی در استفاده از علم و فناوری افزود: از نگاه ما، قدرتهای غربی تا جایی از پیشرفت علمی و فناوری دیگر کشورها استقبال میکنند که این پیشرفتها در مسیر منافع و مطامع خودشان باشد؛ در حالی که ملت بزرگ کشورمان در روزهای مقاومت نشان داد که برخورداری از ایمان، اراده و روحیه ایستادگی، عاملی مهم در مقابله با فشارها و تهدیدهاست.
معاون معاونت فرهنگی سپاه با اشاره به حمله به مراکز علمی و تحقیقاتی و شهادت شماری از استادان و متخصصان کشورمان گفت: هدف قرار گرفتن مراکز علمی و فناوری نشان میدهد که پیشرفت علمی و دستیابی کشورهای اسلامی، بهویژه جمهوری اسلامی ایران، به توانمندیهای بومی با مخالفت قدرتهایی روبهروست که نمیخواهند کشورمان به جایگاه شایسته خود در عرصه علم و فناوری دست یابد.
سردار باستان در ادامه با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته برای بزرگداشت ۱۳ آبان گفت: مجموعه فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مجموعهای از برنامهها و اقدامات را برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم امسال طراحی کرده است.
وی با بیان اینکه این برنامهها در قالب ۱۵ رویکرد و برنامه کلان تدوین شدهاند، به تشریح محورهای اصلی آن پرداخت و اظهار کرد: تبیین سابقه دشمنی آمریکا و کشورهای غربی با ملت ایران، بازخوانی آنچه شکستهای راهبردی آمریکا در جنگهای تحمیلی اخیر توصیف میکنیم و تبیین دستاوردها و موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران از محورهای اصلی برنامههای امسال است.
معاون معاونت فرهنگی سپاه یکی دیگر از محورهای برنامههای ۱۳ آبان را استفاده از نمادهای ملی و انقلابی در اجتماعات مردمی عنوان کرد و گفت: حضور پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهدا در تجمعات، از جمله جلوههایی است که در برنامهریزیهای امسال مورد توجه قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت عرصه رسانه و فضای مجازی افزود: در کنار برنامههای میدانی، از ظرفیتهای رسانهای و مجازی برای تبیین ابعاد مختلف ۱۳ آبان، بازخوانی ماهیت استکبار و انتقال پیام مقاومت به مخاطبان، بهویژه نسل نوجوان و جوان، استفاده خواهد شد.
سردار باستان محور دیگر برنامهها را برگزاری تجمعات مردمی با مشارکت نوجوانان و جوانان دانست و تصریح کرد: مراسم روز ۱۳ آبان با محوریت نسل جوان و نوجوان و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود؛ حضوری که زمینه مشارکت فعالتر نسل جدید در برنامههای این مناسبت و آشنایی بیشتر آنان با مفاهیم استکبارستیزی را فراهم میکند.
وی در پایان با اشاره به همکاری مجموعههای مختلف برای اجرای برنامههای این روز، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاهها و نهادهای مسئول تأکید کرد: یومالله ۱۳ آبان هر سال یادآور سه رویداد تاریخی مهم، شامل تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانشآموزان در جریان اعتراضهای سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ است؛ مناسبتهایی که در تقویم رسمی کشورمان با عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گرامی داشته میشوند.
معاون معاونت فرهنگی سپاه با اشاره به مقاومت مردم در جنگ گفت: یکی از پیامهای مهم این مقاومت آن بود که ایمان و اراده ملتها میتواند در برابر برتری تسلیحاتی و فناوری قدرتهای غربی بایستد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی باستان، معاون معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نشست خبری تشریح برنامههای بزرگداشت یومالله ۱۳ آبان و هفته استکبارستیزی، با اشاره به تجربه مقاومت مردم کشورمان در جنگهای اخیر اظهار کرد: یکی از پیامهای مهم این مقاومت آن بود که ایمان و اراده ملتها میتواند در برابر برتری تسلیحاتی و فناوری قدرتهای غربی بایستد.
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