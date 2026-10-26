اقبال خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال تحصیلی جاری، ۱۹۵ دانش‌آموز دارای آسیب بینایی و شنوایی با درجات مختلف خفیف تا شدید در مدارس استثنایی و در قالب طرح آموزش تلفیقی و فراگیر در مدارس عادی استان تحصیل می‌کنند.

وی افزود: از مجموع این دانش‌آموزان، ۸۰ نفر دارای آسیب شنوایی و ۱۱۵ نفر کم‌بینا یا نابینا هستند که متناسب با نیازهای خود خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی و توانبخشی دریافت می‌کنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با اشاره به ارائه این خدمات در ۱۰ شهرستان و منطقه استان بیان کرد: دانش‌آموزان دارای آسیب بینایی و شنوایی در سنندج (نواحی یک و دو)، مریوان، سقز، کامیاران، دهگلان، قروه، بانه، دیواندره و موچش از خدمات آموزش و پرورش استثنایی بهره‌مند می‌شوند.

خانی با تأکید بر اهمیت شناسایی زودهنگام مشکلات شنوایی عنوان کرد: تشخیص به‌موقع و مداخله مؤثر می‌تواند پیامدهای کم‌شنوایی و ناشنوایی را کاهش دهد و زمینه رشد بهتر توانایی‌های این دانش‌آموزان را فراهم کند.

وی با بیان اینکه پذیرش واقع‌بینانه محدودیت‌های افراد دارای معلولیت باید با حمایت از استعدادها و توانمندی‌های آنان همراه باشد، افزود: معلولیت را نباید صرفاً مسئله فرد دانست؛ بلکه فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور و مشارکت افراد دارای معلولیت، مسئولیتی اجتماعی است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با اشاره به ظرفیت‌های دانش‌آموزان دارای آسیب بینایی تصریح کرد: این دانش‌آموزان در بسیاری از زمینه‌ها از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردارند و باید امکانات و فرصت‌های لازم برای شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.

خانی همچنین با اشاره به چالش‌های اجتماعی و روان‌شناختی افراد دارای آسیب شنوایی گفت: از آنجا که برخی مشکلات شنوایی نمود ظاهری مشخصی ندارند، ممکن است دشواری‌های این افراد کمتر مورد توجه قرار گیرد؛ در حالی که انزوای اجتماعی و مشکلات ارتباطی می‌تواند بر عملکرد و سلامت روان آنان تأثیر بگذارد.

وی توسعه آموزش تلفیقی و فراگیر را از رویکردهای مهم آموزش و پرورش استثنایی دانست و اظهار کرد: تلاش می‌شود با ارتقای کمی و کیفی این شیوه آموزشی، زمینه تحصیل دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا در کنار سایر دانش‌آموزان و حضور مؤثرتر آنان در محیط‌های آموزشی عادی فراهم شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: آموزش اثربخش باید بر پایه ظرفیت‌ها و نیازهای هر دانش‌آموز طراحی شود؛ چراکه هر فرد شرایط و توانایی‌های خاص خود را دارد و برخورداری از آموزش متناسب با این ویژگی‌ها، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای او را فراهم می‌کند.