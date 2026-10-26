به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، با بیان اینکه کرمان یکی از استان‌های جوان کشور است و نرخ رشد جمعیت آن از میانگین کشوری بالاتر است، اظهار کرد: با توجه به نقشه اقتصادی و الگوی اقتصادی و اجتماعی استان، جوانان نقش فعال و پویایی در مسائل مختلف دارند و مدیریت استان تلاش کرده با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه حضور و مشارکت آنان را در عرصه‌های مختلف فراهم کند.

وی تشکیل شوراهای راهبردی جوانان در سطح استان کرمان و شهرستان‌ها و ایجاد ساختار دستیاران جوان را از اقدامات دوره مسئولیت خود برشمرد و افزود: شوراهای راهبردی جوانان با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، زمینه مشارکت جوانان در بررسی موضوعات و مسائل مختلف و اندیشه‌ورزی آنان را فراهم کرده‌اند.

طالبی، ادامه داد: دستیاران جوان نیز در سطوح مختلف مدیریتی، از استاندار و معاونان استاندار و مدیران استانی تا فرمانداران، پیش‌بینی شده‌اند تا از ظرفیت جوانان در مدیریت استان استفاده شود.

وی با اشاره به فعالیت ستاد ساماندهی امور جوانان در استان کرمان، این ستاد را فرصتی برای هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف در حوزه جوانان دانست و اظهار کرد: در همین راستا، جلسات متعددی با مدیریت استان و معاونان برگزار شده است تا به‌جای نگاه مناسبتی به مسائل جوانان، تمرکز بر شناسایی و رفع مشکلات مشخص این قشر قرار گیرد.

استاندار کرمان، اشتغال، ازدواج، مسکن، مهارت‌آموزی و مشارکت اجتماعی را از مهم‌ترین محورهای فعالیت این ستاد عنوان کرد و گفت: در کنار پیگیری این موضوعات، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه جوانان نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین با فعال‌سازی برخی موضوعات راکد، از جمله مسکن، اقداماتی برای تأمین مسکن جوانان در استان انجام شده است.

طالبی، با اشاره به سیاست مدیریت استان در استفاده از نیروهای جوان در مسئولیت‌های مدیریتی اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم در انتصابات و به‌کارگیری نیروها برای پست‌های مدیریتی، میانگین سنی مدیران استان را کاهش دهیم و با اعتماد بیشتر به نیروهای جوان، متخصص و باانگیزه، زمینه مشارکت آنان را در اداره امور فراهم کنیم.

وی افزود: در برنامه توسعه‌ای «کرمان بر فراز» نیز برای حضور جوانان در راهبردهای توسعه استان، از جمله صنایع و معادن، انرژی‌های پاک، گردشگری، کشاورزی و اقتصاد دیجیتال، سهم و جایگاه مشخصی در نظر گرفته شده است؛ چراکه جوانان نیروی پیش‌برنده این برنامه‌ها هستند و باید بیش از دیگران از فرصت‌های ایجادشده بهره‌مند شوند.

استاندار کرمان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال جوانان گفت: بخشی از راهبردهای ستاد ساماندهی جوانان در این حوزه اجرا شده و به کاهش نرخ بیکاری در استان منجر شده است. همچنین آموزش‌های مهارتی، حمایت از کسب‌وکارهای جوانان و استفاده از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای فراهم‌کردن فرصت فعالیت نیروهای متخصص بومی و جوان دنبال شده است.

طالبی، حمایت از تشکل‌های جوانان، سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالیت‌های داوطلبانه و طرح‌های فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی را از دیگر محورهای فعالیت مدیریت استان برشمرد و افزود: تلاش شده است با حمایت دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ابتکار جوانان، بخشی از مسائل محلات و شهرستان‌ها برطرف شود.

وی با اشاره به فعالیت کمیته‌های تخصصی ذیل شوراهای راهبردی جوانان در حوزه‌هایی مانند صنعت، مسکن و امور فرهنگی گفت: این کمیته‌ها با مشارکت جوانان فعالیت می‌کنند و اقدامات آن‌ها در راستای هم‌افزایی با دستگاه‌های دولتی است.

استاندارکرمان در پایان با اشاره به بازخوردهای ارائه‌شده درباره این ساختارها تصریح کرد: شوراهای راهبردی جوانان به‌عنوان یکی از اقدامات برجسته استان مورد توجه مقامات کشوری قرار گرفته‌اند و قرار است این الگو برای استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند جوان در سایر بخش‌های کشور معرفی شود.

