لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با گذر ریز موج‌ها طی این هفته در بیشتر مناطق استان در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر و گاهی وزش باد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه طی امروز و فردا در مناطق مستعد استان اصفهان در ساعات عصر و شب، بارش پراکنده ونقطه‌ای پیش‌بینی می‌شود، خاطرنشان کرد: همچنین طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (ششم و هفتم آبان ماه) با تقویت این سامانه، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید را در مناطق غربی، جنوبی و مرکز اصفهان به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب انتظار داریم.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: در مناطق مستعد استان نیز احتمال خیزش گردوخاک به صورت محلی وجود دارد.

امینی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، گفت: روند کاهش دما به طور جزیی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد سه‌شنبه به هشت درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: خور و بیابانک امروز با بیشینه دمای ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.