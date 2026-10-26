امضای توافق نفتی میان عربستان و سنگاپور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، عربستان و سنگاپور توافقنامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن، از نیمه دوم سال ۲۰۲۷، نفت عربستان در مخازن زیرزمینی ذخیره‌سازی نفت در سنگاپور نگهداری خواهد شد.

بر اساس بیانیه وزارت تجارت و صنعت سنگاپور، هدف از این توافق، تضمین امنیت عرضه نفت به منطقه جنوب شرق آسیا در صورت بروز هرگونه اختلال در منطقه خاورمیانه است.

در نخستین گام اجرای این طرح، نسخه‌های یادداشت تفاهم میان سازمان بازار انرژی و شرکت «JTC» سنگاپور با شرکت نفت سعودی «آرامکو»، در جریان هفته بین‌المللی انرژی سنگاپور «SIEW» مبادله شد.

دو کشور همچنین برای تکمیل ترتیبات اجرایی و هماهنگی با نهادهای مربوط همکاری خواهند کرد.

بر اساس این طرح، نفت خام عربستان در مخازن زیرزمینی سنگی جورونگ در جزیره جورونگ سنگاپور ذخیره خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود عملیات ذخیره‌سازی از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز شود.

این همکاری با هدف تقویت پایداری و اطمینان‌پذیری زنجیره تامین نفت خام عربستان به جنوب شرق آسیا و تامین نیازهای انرژی سنگاپور هنگام اختلال در عرضه انجام می‌شود و گامی جدید در همکاری‌های انرژی دو کشور و تقویت امنیت انرژی منطقه و جایگاه سنگاپور به‌عنوان مرکز اصلی انرژی منطقه‌ای به شمار می‌رود.