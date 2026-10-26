به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین توکلی ظهر دوشنبه در نشست تدوین آیین‌نامه شورای فقهی اهل‌سنت غرب کشور در سنندج، بر ضرورت تفکیک وظایف فقهی از مأموریت‌های اجرایی شوراهای روحانیت و ایجاد سازوکاری مشخص برای پاسخ‌گویی به مسائل شرعی تأکید کرد.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری این طرح اظهار کرد: موضوع تدوین آیین‌نامه شوراهای روحانیت در یکی از نشست‌های شورای غرب کشور در سال ۱۳۹۵ مطرح شد و پس از بررسی در شورای نمایندگان، تدوین چارچوب فعالیت این شوراها در دستور کار قرار گرفت.

معاون فرهنگی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت افزود: بررسی وظایف شوراهای روحانیت نشان داد بخشی از مأموریت‌های این مجموعه‌ها ماهیت تخصصی، علمی و فقهی دارد و از مسئولیت‌های اجرایی آنها متمایز است؛ بنابراین، ضرورت ایجاد ساختاری مستقل برای رسیدگی کارشناسی به مسائل فقهی مطرح شد.

توکلی با بیان اینکه نبود مرجع مشخص برای پاسخ‌گویی رسمی به مسائل جدید فقهی می‌تواند مردم و دستگاه‌های اجرایی و قضایی را با ابهام مواجه کند، تصریح کرد: اگرچه مردم در مناطق مختلف علمای مورد اعتماد خود را می‌شناسند، در مواردی که به پاسخ رسمی و تخصصی نیاز دارند، باید مرجع مراجعه آنان به‌روشنی مشخص باشد.

وی با اشاره به نقش شورای فقهی اهل‌سنت غرب کشور خاطرنشان کرد: تدوین آیین‌نامه این شورا با مشارکت علمای غرب کشور دنبال می‌شود تا چارچوب فعالیت و مسئولیت‌های آن در حوزه پاسخ‌گویی به مسائل فقهی مشخص شود.